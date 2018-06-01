ВНО  в магистратуру стал известен топ шести ВУЗов в которые зарегистрировались поступающие

В украинских вузах завершилась регистрация на «ВНО в магистратуру» - всего сдавать тестирование изъявили желание почти 36 000 абитуриентов. Такую статистику предоставляет Украинский центр оценивания качества образования, через сервисы которого приемной комиссии проводили регистрацию.

Поступающие должны зарегистрироваться в одном из высших учебных заведений, где хотят участвовать в конкурсном отборе.

Больше всего (свыше 1 тыс) зарегистрировались в таких заведениях:

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - 2114 человек

Национальная академия внутренних дел - 2084 человека

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого - 2008 человек

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1721 человек

Харьковский национальный университет внутренних дел - 1491 человек

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1029 человек

Напоминаем, что в этом году тестирование по технологии ВНО для поступления в магистратуру сдавать поступающие на специальности отраслей знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Право», «Сфера обслуживания» и «Международные отношения».

В частности, все они должны составить единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку - английскому, или немецкой, или французской, или испанской. Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на английский - более 34,2 человек и немецкий - около 1,3 тыс. Тестирование с французской пройдут почти 300 человек, а с испанского - 59.

ступающие на «Право» и «Международное право» кроме ЕВИ составлять также единственное вступительное испытание (ЕФВВ) с Права и Общих учебных юридических компетенций. На это тестирование зарегистрировалось более 18 тысяч человек.

В общем больше поступающих (более 1 тыс) зарегистрировались для сдачи тестирования в городах Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Запорожье, Виннице.

Основная сессия ЕВИ состоится 11 июля, ЕФВВ - 13 июля.

Больше информации можно посмотреть по ссылке, а также в соответствующем Порядка организации и проведения вступительных испытаний.

Напоминаем, что 4 июня для жителей оккупированных территорий заработали образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

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