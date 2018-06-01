Сергей Кивалов прокомментировал принятие закона о создании Антикоррупционного суда

В четверг парламент принял Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде.

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов. Процесс «работы с депутатами» до голосования оставим за скобками. - сказал народный депутат. - Я не голосовал за этот документ. Объясню почему. Согласен, что коррупция в Украине достигла ужасающих размеров. И что интересно, чем больше с ней борются, тем больше она процветает. Вывод: никакой борьбы и близко нет.

По мнению Сергея Кивалова, никакой борьбы с коррупцией в Украине нет. Все, что происходит вокруг этого вопроса, политик называет имитацией.

Сплошная имитация. Вопрос: чем тут поможет антикоррупционный суд? Ответ: ничем. Если бы власть хотела реально уничтожить или хотя бы свести к минимуму коррупцию - это уже давно бы произошло. А создание нового органа будет стоить миллионы и миллионы. Они нужны, как выяснилось, на зарплаты экспертов, на их проезд и оплату жилья для них. Так же нужно будет выделить под суд помещение, оборудовать его и платить огромные зарплаты самим судьям. Лучше бы эти деньги пустили на коммуналку, от которой просто стонет украинский народ. Глядишь, и с протянутой рукой к МВФ стоять бы не пришлось.

– сказал депутат.

Политик считает, что для борьбы с коррупцией у властей в Украине нет главного – желания. Поэтому, никакой новый суд не сможет отсечь щупальца коррупционной гидре.

Создание Высшего антикоррупционного суда в Украине никак не повлияет на наличие или отсутствие коррупции. Повторяю, для борьбы с коррупцией надо одно – желание. Можно еще это назвать политической волей. А этого как раз и нет. Можно создать еще 25 специальных судов с красивыми громкими названиями – результат будет равен нулю. – заявил народный депутат - Но закон принят и его, после вступления в силу, надо выполнять. На формирование антикоррупционного суда отведено 12 месяцев. Для начала работы суда потребуется принять еще один, специальный закон о создании Высшего антикоррупционного суда и назначить, как минимум, 10 судей в апелляционную, и 35 судей в другие палаты ВАКС. Ну и выделить из бюджета миллионы. Я очень хочу ошибаться, ну, на этот момент, считаю, что цель создания еще одного спецсуда – поборенная коррупция – достигнута не будет. Я хочу особо подчеркнуть: именно поборенная коррупция. Ведь процесс – борьба – уже 4 года находится в активной фазе. Результат комментировать не надо. Разве, что заметить между строк, что жизнь как-то резко наладилась у самих борцов с коррупцией. И эта тенденция, похоже, сохранится

- констатировал Кивалов.