Верховная Рада Украины приняла Закон “О дипломатической службе”

Сегодня Верховной Радой принят Закон “О дипломатической службе”, который заменит ныне действующий Закон №2728-III 2001 года. Потребность в принятии нового закона назрела давно, поскольку украинская дипслужба все еще оставалась "постсоветской".



«Новый Закон отвечает на новые вызовы:

- внешнеэкономическая деятельность - не привилегия государственных компаний, а ключевой источник доходов украинского бизнеса, включая малый и средний;

- обеспечение национальной безопасности Украины и вывод отечественных предприятий на зарубежные рынки как единственная возможность выживания экономики Украины требуют проактивной дипломатической работы;

- постоянный финансово-экономический кризис в Украине требует сокращения расходов на отечественную дипломатию.

Среди новаций Закона - посольства Украины в зарубежных странах с резиденцией посла в Киеве, позволяющие посещать страну аккредитации только в случае серьезной необходимости, и экономить десятки миллионов гривен на зарубежных резиденциях и валютных зарплатах.

Учтена моя поправка, обеспечивающая украинским дипломатическим работникам за рубежом оказание действенной медицинской помощи за счет государства, что позволит сохранить жизни и здоровье сотням украинских дипломатов. Борьба за нее была непростой, но завершилась нашей победой»,

- отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Новый закон "О дипломатической службе", по сравнению с ныне действующим, является более структурированным, четким в отдельных моментах и вносит ряд положительных изменений в работу дипломатов.

В частности, конкретизируется возможность контрактной формы прохождения дипломатической службы, что должно содействовать ее наполнению качественными кадрами, поскольку делает процедуру набора и увольнения дипломатов более гибкой. Также четко определены специальные требования к кандидатам на дипломатические должности, отличающие их от кандидатов на должности государственной службы. В новом законе, в отличие от предыдущего, большое внимание уделено профессиональному обучению дипломатов как в Украине, так и за рубежом. Повышается уровень социальной защиты дипломатов и членов их семей. Теперь и дипломаты, и их жены или мужья подлежат обязательному пенсионному страхованию, и за них будет выплачиваться единый социальный взнос.

Дипломатическая служба определяется как государственная служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой национальных интересов государства в сфере международных отношений, а также прав и интересов украинских граждан и юридических лиц за рубежом.

Также дано определение ротации как планового замещения должностей в органах дипломатической службы должностными лицами этой службы.

Кроме того, урегулированы вопросы определения специфики оплаты труда, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования.