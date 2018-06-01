Инновационные курсы изучения иностранных языков в Одесской Юракадемии

В современном мире необходимость хорошего знания как минимум одного, а в идеале - и нескольких иностранных языков для построения успешной карьеры уже никем не ставится под сомнение. Однако, если, например, в странах ЕС изучение иностранных языков является прерогативой не только высшего, но также и среднего образования, а среднестатистический выпускник колледжа либо университета может свободно общаться на 2-3 языках помимо родного, то в нашей стране всё совсем не так оптимистично. И дело совсем не в том, что наши молодые люди ленятся изучать иностранные языки, всё как раз наоборот, прогрессивные молодые люди зачастую ещё со школьной скамьи хотят углублённо изучать и практиковать иностранные языки.

Но тут возникает закономерный вопрос: что может предложить таким людям наша система образования? Устаревшие методики преподавания и литература, несоответствие учебных программ запросам современности и практически полное отсутствие языковой практики – всё это заставляет желающих действительно выучить иностранный язык посещать частные курсы или нанимать репетиторов, тратя на это немалые деньги. И сразу задаёшься ещё одним вопросом, если всё равно без посещения курсов и дополнительных занятий с репетитором иностранный язык не осилить, зачем тогда в расписании университетов есть занятия по иностранным языкам и неужели они не могут быть эффективными? Ответ однозначный – могут! Как говорится, было бы желание руководства и преподавателей. И именно об успешной практике изучения иностранных языков мы сегодня хотим рассказать на примере Национального университета «Одесская юридическая академия».

Уже более 10 лет подряд в университете реализуется программа изучения юридических дисциплин на английском языке, за это время тысячи студентов университета смогли в совершенстве овладеть профессиональным английским языком и сейчас продолжают обучение и строят свою профессиональную карьеру во многих странах Европы и США. Одесская Юракадемия стала первым университетом, который внедрил данную программу и на сегодняшний день является единственным юридическим учреждением высшего образования в Украине, где с первого по пятый курс читаются лекции и проводятся семинарские занятия полностью на английском. Успех англоязычной программы дал возможность руководству университета создать подобные курсы на немецком и французском языках, и на сегодняшний день в НУ «ОЮА» преподавание юридических дисциплин полноценно осуществляется на трёх европейских языках – английском, немецком и французском.

В конце каждого учебного года слушателям курсов юридических дисциплин на иностранных языках вручают сертификаты, подтверждающие успешное окончание курса на том или ином языке. В этом году более 70 студентов получили сертификаты с отличием, что говорит об их высоком владении профессиональным иностранным языком.

Среди отличников английского потока – студентка 1 курса факультета международно-правовых отношений Анна.

Я посещаю лекции по правовым дисциплинам на английском языке с самого первого месяца обучения в университете и считаю, что они дают огромную возможность для студентов нашего университета познакомится с правовой культурой стран Евросоюза, США, общаться и вести дискуссии с иностранными студентами, посещать лекции зарубежных профессоров и юристов-практиков из Европы и Америки. В следующем году я также планирую продолжать ходить на английские лекции и изучать право на английском языке, так как это даёт много возможностей в будущем и не только способствует повышению уровня владения английским, но и помогает усовершенствовать свои юридические знания,

- уверена Анна.

Я уже второй год посещаю лекции по юридическим дисциплинам на французскомязыке и они дают нам колоссальную возможность, как в изучении иностранных языков, так и в изучении украинского права и права зарубежных стран. От имени всех слушателей французских лекций хотелось бы поблагодарить президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова за уникальную, единственную в своём роде возможность изучать право на таком красивом, таком популярном в Европе французском языке, который во всём мире считается языком дипломатии. Также хотелось бы поблагодарить всех наших преподавателей, которые прививают нам любовь к иностранным языкам и дают понять, что английский – это необходимо и практично, а французский – это также престижно,

- подчеркнула студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Валерия Салаева.

Некоторые студенты изучают иностранные языки буквально с нуля, другие уже имеют базовый уровень владения языком и посещая лекции по правовым дисциплинам на иностранных языках, продолжают его совершенствовать. Студентка первого курса факультета адвокатуры Соломия начала изучать немецкий язык ещё в школе и когда поступила в Национальный университет «Одесская юридическая академия», сразу приняла решение посещать немецкие лекции.

Очень рада, что всё-таки решилась посещать лекции по правовым дисциплинам на немецком языке, так как они дают нам возможность всесторонне развиваться, общаться с иностранцами и ближе узнавать культуру европейских стран. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить президента нашего университета, академика Сергея Васильевича Кивалова за то, что он предоставил нам прекрасную возможность изучать право не только на государственном, но также и на английском, немецком и французском языках. Это даёт возможность принимать участие в олимпиадах, различных конкурсах и открывает перспективы дальнейшего обучения за рубежом. Конечно, не первом курсе ещё рано об этом говорить, но у меня есть такие мысли, чтобы поступить учиться заграницу и хорошее знание немецкого языка как раз очень мне пригодится, так он сейчас очень популярен в Европе и является государственным сразу в нескольких европейских странах – Австрии, Германии, Швейцарии,

- рассказала Соломия.

Высокий уровень знаний профессионального английского позволяет студентам посещать лекционные курсы зарубежных лекторов – ведущих учёных, юристов-практиков, экспертов, а также принимать участие в моделированиях судебного процесса на английском языке.

В тот же день в Одесской Юракадемии были вручены сертификаты слушателям двухсеместрового курса «Критическое мышление и адвокатура как фундамент свободного общества», организованного Левитт Институтом Международного развития США. На данный момент Национальный университет «Одесская юридическая академия» ведёт переговоры о создании англоязычной магистерской программы по трансграничной коммерции совместно с венгерскими, китайскими и американскими университетами, в рамках которой обучаясь в НУ «ОЮА» выпускники смогут получить диплом магистра сразу трёх университетов.

Ещё одним важным событием прошедшего понедельника стало вручение сертификатов слушателям курсов Центра изучения английского языка Одесской юридической академии. Центр функционирует на базе университета уже 3-й год подряд и осуществляет подготовку по трём направлениям – курсы для начинающих, курсы подготовки для тех, кто собирается сдавать международный экзамен по английскому языку на подтверждение уровня B2, а также курсы интенсивной подготовки к сдаче внешнего независимого тестирования по английскому языку для поступления в магистратуру. Слушатели курсов отмечают высокий уровень преподавания и инновационный подход, что делает процесс изучения английского эффективным и интересным.

Занятия проводились в современном IТ-центре, который совсем недавно открылся на базе нашего университета, они проходили в очень интересной форме и всегда по-разному – практические ни разу не было двух одинаковых занятий – презентации, игры, обсуждения. Кроме занятий непосредственно в аудиториях были и интерактивные занятия посредством платформы Google classroom. Это очень удобно, ведь не всегда есть возможность прийти на занятие, а так можно не пропускать и пройти необходимый учебный материал в удалённом режиме,

Инновационный подход, доступ ко всей необходимой информации посредством смартфона, высокая квалификация наших преподавателей и прекрасная атмосфера – эти три момента расположили меня изучать английский именно в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Мои ожидания относительно курсов оправдались сполна, даже сверх того – я думала, что будет немного проще, но когда нам стали давать по 100 новых слов за одно занятие, я понимала, что их нужно учить и что это мне обязательно пригодится. И хотя я уже достаточно неплохо владею языком, я собираюсь и дальше продолжать совершенствовать свой английский,

- рассказывает выпускник Центра изучения английского языка НУ «ОЮА» Александр Чернов.- добавляет Дарина Петрова.

Отметим, ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета проходят стажировки, принимают участие в различных конференциях и образовательных программах в ведущих вузах Европы и США.