В Одессе создан Консультационный центр помощи абитуриентам

Уже совсем скоро в нашей стране стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования. И если подача поступающими документов в электронном виде начинается лишь с 12 июля, то регистрация электронных личных кабинетов стартует уже со 2 июля. Эта дата предусмотрена специально для того, чтобы поступающие заблаговременно могли зарегистрировать свои электронные кабинеты и потом не приходилось перегружать серверы в момент непосредственной подачи документов.

Казалось бы, с внедрением электронной подачи документов сама процедура поступления была значительно упрощена и вместо многочасового (а иногда и многодневного) стояния в очередях перед дверями приёмных комиссий, сейчас достаточно потратить каких-то полчаса, чтобы подать документы для поступления. Однако, на деле оказалось всё не так просто. Опыт вступительной кампании прошлого года показал массу пробелов и недочётов в работе электронной системы подачи документов в учреждения высшего образования. Поступающие сталкивались с целым рядом проблем: не могли зарегистрировать электронные кабинеты, при подаче документов в электронном виде не могли прикрепить все необходимые документы, из-за несовершенства Единой государственной электронный базы по вопросам образования заявки некоторых поступающих просто пропадали и их приходилось подавать повторно. Кроме того, далеко не все выпускники 11-х классов знали, какими льготами они могут воспользоваться, также возникало много вопросов, связанных с подачей документов, которые дают право воспользоваться сельским коэффициентом. Следует отметить, что с данными проблемами поступающие сталкивались не только в нашем городе, но и по всей стране.

Электронная подача документов, когда она только внедрялась, предполагала, что поступающий в принципе физически не должен приходить в приёмную комиссию и может подать все необходимые документы удалённо. Однако, как ответственный секретарь приёмной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия», могу сказать, что в прошлом году явно не вышло так, как хотелось - абитуриенты сталкивались с массой проблем и при регистрации электронных кабинетов, и непосредственно при подаче документов, а поэтому приходили в приёмную комиссию нашего университета и обращались к нам за помощью. Разумеется, что мы оказывали им всю необходимую помощь, сотрудники приёмной комиссии сработали очень хорошо, все проблемы были устранены и все, кто хотел подать документы в наш университет, смогли это сделать.

— рассказал ответственный секретарь Приёмной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия» Евгений Хижняк.

В этом году по инициативе президента Национального университета «Одесская юридическая академия» университета, академика Сергея Кивалова на базе университета открылся Консультационный центр помощи абитуриентам по созданию электронных кабинетов, регистрации и подачи документов. Предоставляют консультации высококвалифицированные сотрудники университета, которые прошли специальную подготовку.

По большому счёту, в прошлом году мы также занимались предоставлением консультаций нашим абитуриентам в регистрации электронных кабинетов и подаче документов в электронном виде, единственное, что в этом году мы решили расширить эту деятельность, и президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов инициировал создание на базе нашего университета Консультационного центра помощи абитуриентам и теперь мы будем консультировать поступающих не только из нашего города, но и всей страны. Кроме того, в преддверии вступительной кампании сотрудники приёмной комиссии, которые будут задействованы в этом Центре, прошли специальную подготовку и теперь смогут оперативно и чётко отвечать на все возможные вопросы абитуриентов и предоставлять им всю необходимую консультационную и техническую помощь. И, на мой взгляд, это действительно очень важно, ведь любая электронная система может дать сбой, кроме того, далеко не у всех абитуриентов есть доступ к компьютеру и интернету и тут уже не обойтись без квалифицированной помощи специалиста. И именно такую помощь мы с радостью окажем всем, кто к нам обратиться.

— рассказал Евгений Хижняк.

Отметим, что Консультационный центр помощи абитуриентам Национального университета «Одесская юридическая академия» уже начал свою работу, он находится в помещении Приёмной комиссии по адресу ул. Академическая, 2, 1 этаж. Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. А со 2-го июля будет работать без выходных. Специалисты Центра предоставляют всю необходимую информацию касательно сроков подачи документов, прав и обязанностей поступающего, всех предусмотренных льгот, и главное, оказывают всю необходимую помощь в регистрации электронных кабинетов и подаче документов для поступления.

Регистрация электронных кабинетов в этом году стартует со 2 июля, а приём документов в электронном виде продлится с 12 по 26 июля.

Напомним, что в университетах Украины завершилась регистрация на ВНО в магистратуру - всего сдавать тестирование изъявили желание почти 36 000 абитуриентов. Такую статистику предоставляет Украинский центр оценивания качества образования, через сервисы которого приемной комиссии проводили регистрацию. Поступающие должны зарегистрироваться в одном из заведений высшего образования, где хотят участвовать в конкурсном отборе. Лидером в рейтинге университетов, в которых зарегистрировались наибольшее количество абитуриентов стал Национальный университет «Одесская юридическая академия». В конкурсе примут участие 2114 человек.