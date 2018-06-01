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  • Дата: Вчера, 22:59
Вчера, 22:59

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

Более 350 юных спортсменов со всех регионов Украины, а также Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Приднестровья съехались в Затоку для участия во 2-м международном турнире по боксу «Олимпийские надежды». Мероприятие организовано при поддержке Национального университета «Одесская юридическая академия» и спортивного клуба «Мангуст».

Как рассказал организатор турнира, мастер спорта Украины, директор спортивного клуба «Панчер» Игорь Платонов, главная цель мероприятия – популяризация и развитие детского бокса в Украине.

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

В нашем турнире сейчас участвует намного больше команд и намного больше клубов по сравнению с первым турниром. После первого турнира молва о нем пошла не только по всей Украине, но и за ее пределы. Название турнира, «Олимпийские надежды», было выбрано не случайно. Мы проводим этот турнир ради детей. Для них - это первый шаг в большой спорт, в большую жизнь на пути олимпийских потерь и приобретений.
— отметил Игорь Платонов.

Одним из главных организаторов многих турниров по единоборствам в Одессе и области традиционно выступает спортивный клуб «Мангуст».

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

Сегодня мы также принимаем активное участие в организации данного спортивного праздника. Нашим традиционным партнером в воспитании спортсменов является Одесская юридическая академия. В спорткомплексе академии у нас есть два прекрасных зала, где тренируются наши спортсмены. Среди них многие – студенты Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета. Сергей Васильевич Кивалов вносит большой вклад в развитие массового спорта нашего города среди студентов и молодежи.
— отметил президент спортивного клуба «Мангуст» президент Всеукраинской федерации грэпплинга Магомед Магдиев.

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

Старания организаторов оценили и сами юные участники. 13-летний Самвел из днепровской команды «Трудовые резервы» занимается спортом уже шесть лет.

В Затоке мы первый раз. До этого участвовал в соревнованиях в Кривом Роге, Кировограде, Днепродзержинске. Мне очень нравится, как здесь все организовано. Нравится, как тренируют, как проходят тренировки, интересные бои проводят. И все это рядом с морем.
— отметил Самвел.

Только из Украины в турнире принимают участие 49 команд. Высокий уровень организации соревнований отмечает также и главный секретарь соревнований главный тренер области по боксу, заслуженный тренер Украины Сергей Антонов.

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

Хочется отметить качественный рост этого турнира. Намного больше участников, тренеров, судей, представителей. Очень расширилась география турнира. Участвуют все сильнейшие боксеры Одесской области. Этот турнир федерация одесской области рассматривает как один из этапов отбора, самым важным соревнованием Украины и международным соревнованием.
— отметил Сергей Антонов.

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

Возраст участников турнира – от 10 до 18 лет. Среди них те, для кого участие в таком масштабном мероприятии является первым опытом, а также те, кто уже имеет определенные заслуги и награды. В товарищеской встрече свое мастерство показала 13-летняя чемпионка Валерия Тельпис. В конце мая на чемпионате Европы по боксу среди школьников, который проходил в болгарском городе Албена, она завоевала бронзу.

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

Я занимаюсь боксом три с половиной года. Хочу сказать большое спасибо своим тренерам, за то, что вели меня к этому дню и к этим соревнованиям, это очень большая заслуга и их, и моя, в том, что я начала тренироваться и продолжаю это делать сейчас.
— рассказывает Валерия.

Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»

 

В Затоке она сошлась на ринге с соперницей, которая превышает ее в весовой категории на 7 кг. По словам Валерии, такой опыт для нее будет полезен в дальнейшем на чемпионате Европы, Украины и других турнирах. А дальше своей целью юная чемпионка ставит победу на Олимпийских играх.

Галерея

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Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды»
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