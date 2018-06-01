На подоконнике Клуба одесситов будет дремать новый кот Морис

На подоконнике «Всемирного клуб Одесситов» снова будет дремать любимый кот Михаила Михайловича Жванецкого — Морис.

Скульптор Татьяна Штыкало, приступит к работе благодаря тому, что откликнулось много людей и удалось собрать средства на «нового Мориса».

«Буквально пару недель и мы надеемся, что кот будет на месте», — отмечает директор «Всемирного клуба Одесситов» Елена Павлова

В настоящее время скульптор работает над восстановлением и продумывает, как обезопасить скульптуру кота.

Напомним, что кота Мориса похитили 11 июня 2018 года, несмотря на то, что он был выполнен из полиэфирной смолы, акрила, что было указано на табличке возле скульптуры и ценности для «охотников» за металлом не представлял.