В Одессе планируют возродить работу морских трамвайчиков

Возродить морское судоходство – один из приоритетных программных пунктов Украинской морской партии Сергея Кивалова. Морская прогулка вдоль Одесского побережья обретает реальные очертания и может скоро стать доступной каждому желающему. Это важнейший инфраструктурный проект, который, в том числе оживит туристическую жизнь Одессы, а также будет способствовать развитию побережья. Одесский морской трамвайчик может курсировать от Южного до Совиньона, делая промежуточные остановки в Лузановке, на Ланжероне, в Отраде, в Аркадии, на 10-ой и 16-ой станциях Большого Фонтана.

Запуск морского трамвая как проект программы развития прибрежного морского судоходства городские власти, по инициативе Украинской морской партии включили в Стратегию экономического и социального развития города Одессы до 2022 года.

Также при поддержке данной политической силы была создана и активно функционирует рабочая группа в Одесском городском совете, занимающаяся вопросами возрождения прибрежного морского судоходства. В нее вошли депутаты Одесского горсовета, чиновники, специалисты морского профиля, общественники.

В составе рабочей группы и председатель организации ветеранов ЧМП, член правления Ассоциации морских капитанов Олег Пастернак.

Все приморские города-миллионники – Болгарии, Турции, Греции – имеют прибрежное сообщение в виде паромов и небольших трамвайчиков, - говорит Олег Пастернак. – А чем же Одесса хуже?. Я – оптимист, и верю, что все у нас получится. Под морскими трамвайчиками мы подразумеваем небольшие пассажирские суда, их еще называют катерами прибрежного плавания. Горожане, пользуясь услугами этих судов, смогут отдохнуть на любом пляже, совершить с семьей морскую прогулку, подышать морским воздухом и посмотреть на Одессу со стороны моря глазами туриста. Давайте сообща возрождать прибрежное судоходство.

Важнейшим в ходе реализации данного проекта является вопрос о юридическом сопровождении разработки и реализации этой концепции. Как говорит глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко, решение этих вопросов возьмут на себя специалисты Национального университета «Одесская юридическая академия»

Возрождение и развитие пассажирских судов прибрежного плавания — титульный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова. Так было, есть, и будет! Одесса является центром туризма в Украине, и возрождение прибрежного судоходства, развитие работы пассажирских судов прибрежного плавания — приоритет деятельности нашей политической силы. Специалисты Национального университета «Одесская юридическая академия» будут осуществлять юридическое сопровождение этого важнейшего для Одессы проекта. Он является ключевым для Украинской морской партии Сергея Кивалова, должен стать таковым и для города. Я оптимистично смотрю на реализацию этого проекта, потому что известно: если ничего не делать, то ничего и не происходит, но и депутаты, и общественники, а, по сути, весь город, должны приложить максимум усилий, чтобы этот проект был реализован. Ведь его успешная реализация может стать настоящей визитной карточкой Одессы.

В середине прошлого века морские трамвайчики были визитной карточкой города, но после распада Советского Союза большую часть катеров продали за границу, остальные заржавели и их сдали на металлолом. Сейчас, как считают специалисты, суда можно взять в аренду в Стамбуле — через Босфор построили мосты, поэтому часть малого флота осталась без работы. Главная же проблема Одессы — отсутствие порт-пунктов, которые будут остановками. Их, как уже было сказано, планируют сделать в Лузановке, на Ланжероне, в Отраде, Аркадии, на 10-й и 16-й станции Большого Фонтана.

Срок изготовления данных причалов от 30 дней до 45. После того, как мы их изготовим, при помощи плавкрана они будут доставлены к месту установки на пляжах города, после чего будет возможность швартовки морских трамвайчиков к причалам на пляжах,

— рассказал директор ОСП Судоремонтная верфь «Украина» Пётр Жуков.

Денег на работы в городском бюджете нет. Чтобы решить эту проблему, чиновники из Одессы и Николаевской области, где аналогичные проблемы, решили объединить усилия. Говорят: единственный выход — привлечь частного инвестора. Сейчас работают над обоснованием экономической привлекательности проекта и вскоре готовы показать результаты отечественным и иностранным бизнесменам.

Одесса и Николаев создали такие рабочие группы для того, чтобы отработать все вопросы, вязанные не только с логистикой, но и с экономикой. Кроме того, нужно будет наверняка вносить изменения в действующее законодательство,

— сказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

Стоит отметить, что просто отремонтировать причалы и арендовать катера будет недостаточно. Следующим шагом должно стать развитие береговой инфраструктуры в целом. Для начала необходимо установить хотя бы скамейки, зонтики и фонтанчики с питьевой водой. Ведь по прогнозам, ждать своего трамвайчика одесситам и гостям города придется от 20 минут до получаса.