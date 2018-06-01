В Одессе планируют возродить работу морских трамвайчиков

Возродить морское судоходство – один из приоритетных программных пунктов Украинской морской партии Сергея Кивалова. Морская прогулка вдоль Одесского побережья обретает реальные очертания и может скоро стать доступной каждому желающему. Это важнейший инфраструктурный проект, который, в том числе оживит туристическую жизнь Одессы, а также будет способствовать развитию побережья. Одесский морской трамвайчик может курсировать от Южного до Совиньона, делая промежуточные остановки в Лузановке, на Ланжероне, в Отраде, в Аркадии, на 10-ой и 16-ой станциях Большого Фонтана.
Запуск морского трамвая как проект программы развития прибрежного морского судоходства городские власти, по инициативе Украинской морской партии включили в Стратегию экономического и социального развития города Одессы до 2022 года.
Также при поддержке данной политической силы была создана и активно функционирует рабочая группа в Одесском городском совете, занимающаяся вопросами возрождения прибрежного морского судоходства. В нее вошли депутаты Одесского горсовета, чиновники, специалисты морского профиля, общественники.
В составе рабочей группы и председатель организации ветеранов ЧМП, член правления Ассоциации морских капитанов Олег Пастернак.
Важнейшим в ходе реализации данного проекта является вопрос о юридическом сопровождении разработки и реализации этой концепции. Как говорит глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко, решение этих вопросов возьмут на себя специалисты Национального университета «Одесская юридическая академия»
В середине прошлого века морские трамвайчики были визитной карточкой города, но после распада Советского Союза большую часть катеров продали за границу, остальные заржавели и их сдали на металлолом. Сейчас, как считают специалисты, суда можно взять в аренду в Стамбуле — через Босфор построили мосты, поэтому часть малого флота осталась без работы. Главная же проблема Одессы — отсутствие порт-пунктов, которые будут остановками. Их, как уже было сказано, планируют сделать в Лузановке, на Ланжероне, в Отраде, Аркадии, на 10-й и 16-й станции Большого Фонтана.
Денег на работы в городском бюджете нет. Чтобы решить эту проблему, чиновники из Одессы и Николаевской области, где аналогичные проблемы, решили объединить усилия. Говорят: единственный выход — привлечь частного инвестора. Сейчас работают над обоснованием экономической привлекательности проекта и вскоре готовы показать результаты отечественным и иностранным бизнесменам.
Стоит отметить, что просто отремонтировать причалы и арендовать катера будет недостаточно. Следующим шагом должно стать развитие береговой инфраструктуры в целом. Для начала необходимо установить хотя бы скамейки, зонтики и фонтанчики с питьевой водой. Ведь по прогнозам, ждать своего трамвайчика одесситам и гостям города придется от 20 минут до получаса.