В Юракадемии прошла VII Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла седьмая Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников Юракадемии, организованная Первичной профсоюзной организацией университета. Спартакиада ежегодно проводится с целью популяризации занятий спортом и активного образа жизни по инициативе президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова.

Все желающие преподаватели и сотрудники университета приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта. В частности, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, дартс и шахматы.

На торжественном закрытии Спартакиады состоялось награждение победителей и призеров, которое провели президент университета Сергей Васильевич Кивалов и новоизбранный глава Первичной профоюзной организации, доцент Валентин Андреевич Федоров.

Победители и призеры соревнований получили памятные грамоты и кубки.

Сегодня тот, кто занимается спортом – тот обладает силой. Спорт – одно из самых важных направлений в деятельности нашего учебного заведения. Я очень рад, что на сегодняшний день в нашем университете занимаются спортом преподаватели, сотрудники, руководство. Все вместе мы показываем хороший примером для наших студентов, ведь задача университета – не просто дать знания, но и воспитать целостную личность, а правильно воспитать можно только на собственном примере. Для того, чтобы у наших студентов была возможность заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей физической форме, мы создали лучшую в Украине материальную базу. Гости нашего университета из Министерства образования и науки всегда отмечают, что спортивная база нашего университета находится на очень высоком уровне даже среди специализированных спортивных учреждений. И мы всегда поощряем тех преподавателей и сотрудников нашего университета, которые являются примером как в науке, так и в спорте, - подчеркнул президент НУ «ОЮА», академик Сергей Васильевич Кивалов.

Заместитель председателя Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Адриана Вавринчук рассказала о главных целях Спартакиады:

Уже седьмой год подряд мы организовываем Спартакиаду сотрудников и преподавателей нашего университета и каждый год к нам присоединяется всё большее количество желающих поучаствовать в соревнованиях по одному или сразу нескольким видам спорта. На протяжении учебного года Профсоюзная организация нашего университета проводит массу всевозможных спортивных мероприятий, среди которых центральное место, конечно же, принадлежит ежегодным Спартакиадам – весной завершилась студенческая Спартакиада и вот сейчас мы проводим Спартакиаду профессорско-преподавательского состава и сотрудников. И это не только прекрасная возможность для наших преподавателей и сотрудников интересно провести свой досуг вместе с коллегами и посоревноваться в любимых видах спорта, но и хороший стимул для студентов сделать выбор в пользу занятий спортом и здорового образа жизни. Я хочу выразить огромную благодарность президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за всестороннюю поддержку спортивных мероприятий в нашем университете и поблагодарить за участие всех, кто в этом году присоединился к нашей Спартакиаде.

Во время соревнований сотрудники и преподаватели показали высокий уровень профессионализма: ведь многие из них - кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Команда факультета гражданской и хозяйственной юстиции заняла первое место сразу в двух соревнованиях – по футболу и волейболу.

Я очень горжусь командой нашего факультета, все ребята молодцы, все очень старались. Мы очень серьёзно относимся к такому важному мероприятию, как Спартакиада, каждый год подолгу готовимся к нему, тренируемся и здесь на стадионе, и на нашем прекрасном спортивном комплексе на 8-й станции Большого Фонтана. И очень хорошо, что эта замечательная инициатива президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова живёт и развивается, в этом году у нас прошла уже 7-ая Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников и такие мероприятия действительно очень нужны – они объединяют преподавателей и студентов,

- рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Преподаватель – это, прежде всего, наставник, который на своём примере воспитывает подрастающее поколение. Каждый день студенты общаются с преподавателями на занятиях, в официальной обстановке, а здесь их педагоги постают перед ними в совершенно новой менее формальной роли. И их игра, их спортивное мастерство, вдохновляет студентов достигать новых вершин и в учёбе, и в спорте,

- добавил доцент кафедры гражданского права Богдан Фасий.

Отметим, что для обеспечения физической подготовки как преподавателей, так и студентов, на базе университета создана современная спортивная база, которая включает тренировочные, танцевальные, спортивные залы и залы для занятия различными видами единоборств. А спортивный комплекс на Фонтанской дороге, 23 является одним из самых популярных мест для проведения соревнований всеукраинского и международного уровня.