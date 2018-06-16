Сергей Кивалов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Ежегодно с 1994 года в третье воскресенье июня в Украине отмечают День медицинского работника. Это профессиональный праздник не только врачей, но и медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитаров и всех тех, кто связан с медициной. На сегодняшний день медицина в нашей стране переживает сложные времена. Масштабная, так называемая, реформа, проводимая Министерством здравоохранения Украины, привела к оттоку десятков тысяч медицинских специалистов за рубеж. В условиях тотальной нехватки медицинского персонала Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета осуществляет подготовку высококвалифицированных медицинских работников – фармацевтов, стоматологов, а с нынешнего года на базе Медицинского колледжа МГУ стартует подготовка по ещё одной очень востребованной в нашей стране специальности – помощник стоматолога (зубной техник). Наши выпускники уже работают во многих стоматологических клиниках и ведущих фармацевтических фирмах нашего города, страны, и мы продолжаем расширять медицинскую специализацию Международного гуманитарного университета. Развивается и материально-техническая база – в прошлом году по адресу Академическая, 30 была открыта ультрасовременная стоматологическая клиника, на базе которой проходят практику будущие специалисты, а также реализуется социальный проект по оказанию бесплатной стоматологической помощи малоимущим гражданам и пенсионерам. На данный момент готовится к открытию еще одна стоматологическая клиника на Фонтанской дороге, 23, где бесплатную помощь смогут получить еще большее количество одесситов.

Медик – это одна из важнейших профессий для абсолютно любой страны мира, и первоочередная задача государства – создавать такие условия, чтобы эта профессия была престижной, уважаемой, и востребованной среди молодежи. Уверен, что в нашей стране есть много талантливых врачей и учёных, способных вывести нашу медицину в ряд самых лучших в мире.

В День медицинского работника в Украине я искренне поздравляю с профессиональным праздником всех тех, для кого спасать людей – ежедневная работа и призвание всей жизни. Спасибо за Ваш самоотверженный труд, за Ваше безграничное терпение, доброту и милосердие! Крепкого здоровья, гармонии и оптимизма! С праздником!,

– написал на своей официальной странице на Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.