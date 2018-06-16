Аренда жилья в Киеве для народных депутатов-одесситов обошлась бюджету страны в мае в более 200 тысяч гривен

Народные депутаты Украины, избранные защищать интересы жителей Одесской области в парламенте, получили в мае в общем 221 тысячу 650 гривен в качестве компенсации средств за аренду жилья или съем гостиничного номера. Об этом сообщает издание «Избирком»

Как сообщили в пресс-службе парламента, список получателей компенсации, как и прежде состоит из 11 нардепов: Дмитрий Голубов, Геннадий Чекита, Александр Урбанский («Блок Петра Порошенко «Солидарность»); Евгений Дейдей, Павел Унгурян, Сергей Фаермарк («Народный фронт»); Николай Скорик («Оппозиционный блок»); Александр Пресман, Виталий Барвиненко, Антон Киссе, Василий Гуляев («Видродження»). Каждый получил 20 тыс. 150 грн.

При этом у Александра Пресмана, согласно последней декларации, имеется квартира в Киеве площадью 43,4 квадратных метра.

С 2016 года квартира в столице есть и у Виталия Барвиненко - площадью 27,9 квадратных метра.

Жилье в Киеве есть у супруги нардепа Антона Киссе.

Не получали компенсацию только пять одесских нардепов: Иван Фурсин («Воля народа»), Эдуард Матвийчук (внефракционный), Алексей Гончаренко («Блок Петра Порошенко»), Сергей Кивалов («Оппозиционный блок») и Леонид Климов(«Видродження»).

Напомним, в первом квартале 2018 года согласно опубликованным данным, 11 из 16 нардепов-одесситов получили по 58 тысяч 500 гривен каждый, всего - 643 тыс. 500 гривен.