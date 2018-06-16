В конце июня Одессу накроет фестивальная волна

В этом году в Одессе снова будет проводиться «Фестиваль Фестивалей». Уже в пятый раз.

Как рассказала в ходе аппаратного совещания директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, в нынешнем году программа рассчитана на рекордный срок - десять дней (с 22 июня по 1 июля). Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Основными фестивальными площадками станут территория Приморского бульвара возле Дюка, Думская площадь, улица Дерибасовская, парки и пляжи города.

Открытие состоится 22 июня – Фестиваль молодежи и «Волшебная бандура».

В фестивальной программе нынешнего года конкурс талантов конкурс красоты «Мисс Туризм Интернешнл». Причем, по словам чиновника, финал, в отличие от прошлых лет, пройдет возле Дюка и будет общедоступным.

Кроме того, одесситов и гостей города ожидает множество мероприятий, включая концерт филармонического оркестра Хобарта Эрла, Фестиваль близнецов в Зеленом театре, Фестиваль мастеров в парке Шевченко и т.д.

Кроме того, помимо концертных мероприятий, ожидается и спортивные мероприятия- заплыв на открытой воде и забег ради мира.

Отметим, что, по словам Татьяны Марковой, в этом году реклама «Фестиваля Фестивалей» была размещена в Киеве, Запорожье, Днепре, Львове, Харькове, а также в ряде городов Европы.

Поэтому, по ее мнению, число гостей мероприятий должно существенно превысить прошлогодний уровень.

Напомним, что «Фестиваль фестивалей» проводится в Одессе с 2014 года.