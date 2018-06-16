В Международном гуманитарном университете открыли Центр бесплатной помощи абитуриентам

Вступительная кампания 2018 стартует со 2 июля. В этом году на базе Международного гуманитарного университета по инициативе президента университета Сергея Кивалова открыт Центр для помощи абитуриентам по созданию электронных кабинетов. Консультации по условиям вступления, необходимых документов и предоставляемых льгот для поступающих оказывают высококвалифицированные сотрудники университета, прошедшие специальное обучение.

На базе приемной комиссии МГУ создан Центр по оказанию бесплатной помощи для абитуриентов. Здесь можно получить разъяснение как правильно применить баллы, полученные при сдаче ВНО. Консультации абитуриентов осуществляются каждый день с 9 до 18:00 в приемной комиссии МГУ. Выпускникам университетов с дипломом специалиста или бакалавра любой специальности есть уникальная возможность - без ВНО поступить в магистратуру Международного гуманитарного университета на специальности: правоохранительная деятельность, общественное управление и администрирование, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, а также перевод и филология. Для таких абитуриентов вступительная кампания продлится с 12 июля по 10 октября, - рассказывает Юлия Шарапановская, ответственный секретарь приемной комиссии МГУ.

Вы спросите почему МГУ и в частности, Институт права, экономики и международных отношений считают успешным вузом? А дело в том, что мы заранее думаем, где будет трудоустраиваться наш выпускник. Сегодня практически все ведущие специалисты МГУ активно исследует образовательный рынок и активно работают с потенциальными работодателями. У нас преподавание все время ориентируется на новые специальности, востребованные специальности. Мы создаем специализации, которые адаптируются под работодателей. Это позволяет нашим выпускникам уже обучаясь в МГУ, параллельно работать. Вне всякого сомнения, это очень положительный фактор для наших выпускников,

- подчеркнул Константин Громовенко, директор Института права, экономики и международных отношений.

Выпускники Международного гуманитарного университета, получившие диплом бакалавра, рассказывают, что продолжать учебу будут именно здесь. Ведь за четыре года обучения имели возможность на собственном опыте убедиться в высоком уровне подготовки профессорско-преподавательского состава.

Хочу поступать на магистратуру. Мне очень нравится наш преподавательский состав, руководство нашего университета. В магистратуру хочу поступать с целью повышения уровня знаний, вижу себя в дальнейшем более высококвалифицированным специалистом,

- рассказывает Светлана Линенко, поступающая в магистратуру

Бывали случаи, когда я не понимала сложный материал, преподаватели всегда терпеливо мне его разъясняли, у них получалось донести его суть. Мы приходили после пар, и подробно разбирали сложные моменты,

- рассказывает Анастасия Мотаненко, поступающая в магистратуру.

Важную роль в выборе университета играют международные стажировки, которые дают возможность студентам получить дополнительные знания.

Я изучаю французский язык, благодаря институту я проходила двухлетнюю стажировку во Франции, это была лингвистическая стажировка. Знания, полученные в нашем университете, позволили мне получить красный диплом. Преподавательский состав очень внимательный к студентам. Преподаватели всегда помогут, они всегда объяснят, всегда подскажут. Как мне показалось, обучение было легким. Поэтому эти четыре года пролетели незаметно,

- рассказывает Алёна Безбабная, поступающая в магистратуру.

Регистрация электронных кабинетов для абитуриентов на основе полного среднего образования начинается со 2 июля и продлится до 25 июля. Подача заявлений после 11 классов с сертификатами ВНО - с 12 по 26 июля.

Для абитуриентов, поступающих на базе 9 классов, при Международном гуманитарном университете есть два колледжа: экономико-правовой и медицинский. Для них вступительная кампания продлится со 2 по 14 июля. Отметим, что выпускники колледжей с дипломом младших специалистов поступают сразу на третий курс университета без сдачи ВНО. Для них подача документов продлится с 12 по 24 июля. Ознакомиться с документами, которые нужны для поступления, можно на официальном сайте Международного гуманитарного университета или в социальных сетях.