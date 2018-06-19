Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета стал традиционным местом проведения 8 всеукраинских и рейтинговых соревнований по танцевальному спорту «Жемчужина Одессы 2018». Организатор соревнований - Детско-юношеский спортивный центр спортивного и бального танца "Элит Денс", которым руководит Оксана Кравченко.

В течении двух дней за победу боролись более тысячи участников, приехавших со всех регионов нашей страны, а также гости из Молдовы и Беларуси. Возраст участников – от 4 лет (дети) и до 19 лет (категория «Молодежь»).

Все очень любят наш город, — говорит организатор соревнований Оксана Кравченко. — Поэтому с удовольствием едут сюда. С каждым годом, а мы проводим «Жемчужину Одессы» уже восьмой раз, собирается все больше и больше участников. Хочется выразить благодарность президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову за прекрасную возможность проведения соревнований в этом замечательном спорткомплексе, а также за поддержку танцевального спорта в Одессе.Наши соревнования завершают танцевальный сезон. 9 – 11 июня в Киеве проходил Чемпионат Украины Всеукраинской федерации танцевального спорта (ВФТС). Это был итог работы всего года. Поскольку «Жемчужина» - это рейтинговые соревнования, их результат очень важен для спортсменов. Существует рейтинг пар по Украине, естественно, все хотят занять в нем хорошие места.

В первый день соревнований проходил Кубок Украины в категории «ювеналы 2», по программе 8 танцев (общий зачет). В этой категории приняли участие 17 пар из разных городов Украины. В финал вошли 6 лучших пар, среди которых две пары из нашего города - Тимофей Алексеенко – Алиса Репринцева (клуб Slava) и Денис Мельник – Камила Бабич (клуб Элит Денс). Обладателями кубка стала пара из города Киев (клуб Данс Тайм) Александр Мартыненко – Софья Денисенко.

Мы очень рады, что представляем на соревнованиях наш город, — говорят одесситы Денис Мельник и Камила Бабич. — Мы очень любим танцы, часто ездим на всеукраинские соревнования, но выступать в своем городе всегда очень здорово. Особенно в таком прекрасном зале, на берегу моря!

По итогам соревнований спортсмены получили свои заслуженные медали и кубки.

Напомним, что Международный гуманитарный университет, в связи с высокой популярностью спортивных бальных танцев в стране открывает набор на новую специальность: хореография со специализацией бальные танцы на факультете искусства и дизайна. Для занятий в МГУ есть все условия – прекрасные спортивные залы и спорткомплекс, отвечающие самым высоким современным требованиям. Обучать будущих студентов приглашаются ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области.