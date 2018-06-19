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  • Дата: Вчера, 21:30
Вчера, 21:30

Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета стал традиционным местом проведения 8 всеукраинских и рейтинговых соревнований по танцевальному спорту «Жемчужина Одессы 2018». Организатор соревнований - Детско-юношеский спортивный центр спортивного и бального танца "Элит Денс", которым руководит Оксана Кравченко.

В течении двух дней за победу боролись более тысячи участников, приехавших со всех регионов нашей страны, а также гости из Молдовы и Беларуси. Возраст участников – от 4 лет (дети) и до 19 лет (категория «Молодежь»).

Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря

 

Все очень любят наш город, — говорит организатор соревнований Оксана Кравченко. — Поэтому с удовольствием едут сюда. С каждым годом, а мы проводим «Жемчужину Одессы» уже восьмой раз, собирается все больше и больше участников. Хочется выразить благодарность президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову за прекрасную возможность проведения соревнований в этом замечательном спорткомплексе, а также за поддержку танцевального спорта в Одессе.Наши соревнования завершают танцевальный сезон. 9 – 11 июня в Киеве проходил Чемпионат Украины Всеукраинской федерации танцевального спорта (ВФТС). Это был итог работы всего года. Поскольку «Жемчужина» - это рейтинговые соревнования, их результат очень важен для спортсменов. Существует рейтинг пар по Украине, естественно, все хотят занять в нем хорошие места.

Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря

 

В первый день соревнований проходил Кубок Украины в категории «ювеналы 2», по программе 8 танцев (общий зачет). В этой категории приняли участие 17 пар из разных городов Украины. В финал вошли 6 лучших пар, среди которых две пары из нашего города - Тимофей Алексеенко – Алиса Репринцева (клуб Slava) и Денис Мельник – Камила Бабич (клуб Элит Денс). Обладателями кубка стала пара из города Киев (клуб Данс Тайм) Александр Мартыненко – Софья Денисенко.

Мы очень рады, что представляем на соревнованиях наш город, — говорят одесситы Денис Мельник и Камила Бабич. — Мы очень любим танцы, часто ездим на всеукраинские соревнования, но выступать в своем городе всегда очень здорово. Особенно в таком прекрасном зале, на берегу моря!

По итогам соревнований спортсмены получили свои заслуженные медали и кубки.

Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря

 

Напомним, что Международный гуманитарный университет, в связи с высокой популярностью спортивных бальных танцев в стране открывает набор на новую специальность: хореография со специализацией бальные танцы на факультете искусства и дизайна. Для занятий в МГУ есть все условия – прекрасные спортивные залы и спорткомплекс, отвечающие самым высоким современным требованиям. Обучать будущих студентов приглашаются ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области.

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Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
Танцевальные соревнования «Жемчужина Одессы» на берегу Черного моря
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