20 июня в Одессе состоялось заседание Руководящего комитета Проекта по содействию торговле и транспортировке ГУАМ с участием руководителей таможенных администраций Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

В ходе заседания в Одессе обсуждалась реализация ряда проектов: о применении и взаимном признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через госграницу стран-членов ГУАМ; о разработке концепции «Цифрового торгового узла ГУАМ»; о взаимодействии стран ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

Одним из важных условий для этого является эффективная и безопасная деятельность существующих коридоров. Цель состоит в усовершенствовании законодательства этих 4 стран в сфере таможенной и пограничной службы, создании общей законодательной базы. Это откроет возможности для развития экономических связей между этими странами, эффективной и безопасной работы коридоров. Иными словами, необходимо достичь беспрепятственного и своевременного провоза грузов по коридорам. Наряду с этим, возросла бы также эффективность борьбы с контрабандой, терроризмом и другими правонарушениями.

Проект содействия торговле и транспортировке является одним из основных направлений в деятельности организации. Интерес к этому проекту проявляют США, Республика Корея, Япония и Китай.

Представители государств-членов структуры, принимавшие участие в мероприятии, отметили, что этот проект окажет помощь росту торгового оборота между сторонами, устранению безопасности при международных перевозках и мобилизации усилий в борьбе с международным терроризмом.

Отмечалось, что подобные проекты позволят также наряду с упрощением перехода через таможенные пункты сэкономить время и финансовые средства при регистрации.

На заседании были также обсуждены вопросы упорядочения законодательства в пограничной и таможенной сферах, развития информационной системы и технологий, упрощения пограничных и таможенных процедур, о мерах по борьбе с терроризмом, контрабандой, нарушением таможенного законодательства, защиты интеллектуальной собственности, развития транзитной системы ГУАМ.

СПРАВКА: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ — региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Организация действует с 1997 года.