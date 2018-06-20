За разрушение культурного наследия – уголовная ответственность?

Сергей Кивалов прокомментировал новые законодательные нормы, которые вступят в силу в случае принятия закона.
В среду Рада поддержала в первом чтении законопроект, ужесточающей ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия.
Народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Кивалов, рассказал, что документом предлагается ввести новые штрафы и усилить ответственность за нарушение охранного законодательства.
Как пояснил депутат, согласно предложенным изменениям, штраф за незаконные действия в отношении объектов старины, будет не только одинаковый для физических и юридических лиц, но и увеличен в разы. А штрафы для юридических и физических лиц за проведение любых работ на охранном объекте или его территории без согласования и разрешений предлагается увеличить с 17 тыс. – 170 тыс. грн. до 85 тыс. – 255 тыс. грн.
Кроме того, депутат – одессит отметил, что тема охраны объектов архитектуры – памятников старины – особенно актуальна для Одессы. И особенно – для исторического центра.
Кивалов рассказал, что более десяти раз обращался с депутатскими запросами по этой, болезненной для одесситов теме. И на имя премьер-министра Украины, Министра инфраструктуры, Генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.
В очередном депутатском запросе народный депутат Сергей Кивалов обратил внимание правительства на тот факт, что на законодательном уровне до сих пор отсутствует разграничение понятий «заказчик» и «застройщик», что дает основания для злоупотреблений в документации, подмены понятий, а иногда обмана потребителей и избежание ответственности.
К Премьер-министру депутат обратился с требованием принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил.
Народный депутат неоднократно выступал и выступает за сохранение памятников архитектуры, проведение на них ремонтно-реставрационных работ, а также за выделение средств, необходимых для сохранения объектов культурного наследия в городе Одессе, сохранение исторического центра, повышение туристической привлекательности и развитие Одессы.
Одной из многих инициатив Кивалова является введение моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий.