За разрушение культурного наследия – уголовная ответственность?

Сергей Кивалов прокомментировал новые законодательные нормы, которые вступят в силу в случае принятия закона.

В среду Рада поддержала в первом чтении законопроект, ужесточающей ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия.

Народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Кивалов, рассказал, что документом предлагается ввести новые штрафы и усилить ответственность за нарушение охранного законодательства.

Более того, законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за кощунство по отношению к памятникам архитектуры, относящимся к культурному наследию.

— говорит политик.

Так же законопроект предусматривает введение ответственности за причинение вреда не только памятникам, но и выявленным объектам культурного наследия и их частям. Например, сейчас владельцы оформляют историческое здание на физическое, а не юридическое лицо, доводят до разрушения и просто оплачивают штрафы в размере 1700 гривен. Это же просто циничный и откровенный механизм для того, чтобы задешево прибрать к своим загребущим рукам то, что по праву принадлежит народу.

— заявил Кивалов.

Как пояснил депутат, согласно предложенным изменениям, штраф за незаконные действия в отношении объектов старины, будет не только одинаковый для физических и юридических лиц, но и увеличен в разы. А штрафы для юридических и физических лиц за проведение любых работ на охранном объекте или его территории без согласования и разрешений предлагается увеличить с 17 тыс. – 170 тыс. грн. до 85 тыс. – 255 тыс. грн.

Кроме того, депутат – одессит отметил, что тема охраны объектов архитектуры – памятников старины – особенно актуальна для Одессы. И особенно – для исторического центра.

Историческое лицо любимой всеми Одессы невозможно сохранить, если и дальше делать вид, что хаотичной самовольной застройки не существует. Тем более, что нахалстрой реализовывается у всех на глазах – и у горожан, и у местных властей, и у правоохранительных органов. Реакции – ноль. О чем это говорит? Ответ очевиден

— возмутился Кивалов.

При этом, масштабы незаконных застроек поражают: в прошлом году Департаментом архитектурно-строительной инспекции в Одесской области выявлено 405 нарушений градостроительного законодательства, в том числе фактов самовольного выполнения строительных работ - 143, фактов нарушения государственных строительных норм - 122. Ну, выявили? Дальше – что? Пожурили, возмутились и пошли дальше разрешения выдавать.

Кивалов рассказал, что более десяти раз обращался с депутатскими запросами по этой, болезненной для одесситов теме. И на имя премьер-министра Украины, Министра инфраструктуры, Генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.

В очередном депутатском запросе народный депутат Сергей Кивалов обратил внимание правительства на тот факт, что на законодательном уровне до сих пор отсутствует разграничение понятий «заказчик» и «застройщик», что дает основания для злоупотреблений в документации, подмены понятий, а иногда обмана потребителей и избежание ответственности.

Конечно, усиливать ответственность за нарушения надо обязательно. Но проблему это не решит. Борьбу с незаконным строительством следует начинать с усовершенствования основного закона градостроительной отрасли и принятия новых законов, которые соответствуют современным стандартам.

— отметил Сергей Кивалов.

К Премьер-министру депутат обратился с требованием принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил.

Среди основных проблем я бы отметил следующие: самозахват земли, проведение строительных работ без надлежащих документов, умышленное занижение категории сложности строящегося объекта, нарушение строительных норм и правил, отсутствие общественных слушаний. Все это ведет не только понижению качества застройки, но и к недобросовестной конкуренции по отношению к строительным компаниям, следующим всем этим принципам. Очень распространенной проблемой является отсутствие собственников строящихся объектов, а строительство осуществляют собственники земли, либо ее арендаторы – эта схема позволяет собственнику уклоняться от штрафов за выявленные нарушения, а также не выполнять требования по сносу лишних этажей.

— подчеркнул Сергей Кивалов.

Народный депутат неоднократно выступал и выступает за сохранение памятников архитектуры, проведение на них ремонтно-реставрационных работ, а также за выделение средств, необходимых для сохранения объектов культурного наследия в городе Одессе, сохранение исторического центра, повышение туристической привлекательности и развитие Одессы.

Одной из многих инициатив Кивалова является введение моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий.