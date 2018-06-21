22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям. Началась Великая Отечественная война.

Время всё дальше уносит от нас события той войны, но память жива! Она живет в тех, кто пережил это лихолетье, сражался, рисковал жизнью, на чью долю выпало военное детство. Память передаётся из поколения в поколение в песнях и фильмах, фронтовых письмах и фотографиях, которые хранятся в каждой семье. А ещё она хранится в стихах, которые рвутся из сердца в памятные дни…

За мир тогда заплатили такой дорогой ценой, что память об этом должна быть самым красноречивым предупреждением всем последующим поколениям!

Давайте будем всегда об этом помнить, чтобы сберечь сегодня своих детей и внуков!

КРОВЬ И СЛЕЗЫ

В двадцатых числах новолунья

Дрожали звезды в красной мгле.

Лилась в то утро кровь июня

Четыре года на Земле.

Луна ни в чем не виновата

Причина в ненависти, в зле.

Все слёзы матери солдата

Спасли рассветы на Земле.

Григорий Редько – заслуженный работник образования Украины

P.S. Решение о ликвидации памяти о Великой Отечественной войне, может означать, что живые больше не ведут общих дел и на род не полагаются. Это значит, живые решили, что больше не нуждаются в помощи мертвых — в их заступничестве и предстоянии. Но не только: очень может быть, живые просто больше не отваживаются делать ничего, предполагающее связь с прошлым.

Мертвые приходят на помощь, когда мобилизуется родовое сознание, коллективная идентичность, миф об истоках. Однако, вполне возможно, сегодняшние живые не собираются ничему класть начало, а значит, искусство обращения к истокам им теперь ни к чему.