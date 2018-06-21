Минздрав не будет закупать тест-системы для проверки донорской крови на гепатиты и сифилис у ООО «Диагностические системы Украины» из-за российских корней компании

Минздрав не будет закупать тест-системы для проверки донорской крови на гепатит С, гепатит Б и сифилис у ООО «Диагностические системы Украины», бенефициаром которой является гражданин России.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения.

«МЗ Украины считает недопустимым спонсировать страну-агрессора любым способом. Поэтому, поскольку оказалось, что бенефициаром ООО «Диагностические системы Украины» является гражданин Российской Федерации, министерство обратилось к Crown Agents с просьбой перейти в этом тендере к другому поставщику», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что при закупке готовых тест-систем для проверки донорской крови на гепатит С, гепатит Б и сифилис международной организации Crown Agents рекомендовали ООО «Диагностические системы Украины», которое производит такие системы, предоставило лучшее ценовое предложение и успешно прошло комплексную проверку.

По результатам проверки было установлено, что компания зарегистрирована в Украине, осуществляет деятельность и платит налоги на территории Украины в соответствии с действующим украинским законодательством. Однако затем в СМИ появилась информация о российских корнях «Диагностические системы Украины». Так, было сказано, что тест-системы изготавливают в России, но маскируют их под украинские путём наклеивания украиноязычных этикеток, что ООО «Диагностические системы Украины» является дочерним предприятием ООО «НПО Диагностические системы» из российского Нижнего Новгорода, а учредителями и руководителями обеих компаний являются граждане России — отец и сын Анатолий и Константин Бурковы.