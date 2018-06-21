За последние 2 года уровень коррупции в Украине вырос с 56% до 73%

Кроме того, каждый третий украинский респондент отметил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет. Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос с 56% в 2016 году до 73% в 2018 году. Об этом говорится в исследовании международной компании PwC.

"Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос с 56% в 2016 году до 73% в 2018 году. В мире лишь 25% респондентов ответили, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции, что почти втрое меньше по сравнению с украинскими организациями", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, каждый третий украинский респондент (33%) отметил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет.

"Вызывает беспокойство тот факт, что 23% респондентов ожидают, что взяточничество и коррупция, среди других видов экономических преступлений и/или мошенничества, будет наиболее существенным для их организаций с точки зрения финансовых убытков или иных последствий в следующие два года", - говорится в исследовании.

Компания PwC проводит всемирное исследование экономических преступлений и мошенничества на основании ответов, полученных от более чем 7000 респондентов из 123 стран мира. Исследование проводится каждые два года, начиная с 2009 года.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон № 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. За проголосовали 265 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде 7 июня 315 голосами народных депутатов.

Закон предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Это означает, что до 14 июня 2019 года Антикоррупционный суд должен быть создан.

Процедурой предусмотрено внесение в Раду президентского законопроекта непосредственно о создании нового суда. Президент Украины Петр Порошенко 19 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Профильный комитет рекомендовал парламенту принять президентский законопроект.