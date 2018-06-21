Сегодня в Украине отмечают День молодёжи

Сегодня в Украине отмечается День молодежи. Согласно Указу президента Украины от 22 июня 1994 года он празднуется ежегодно в последнее воскресенье июня. В 2018 году празднование пришлось на 24 июня.
Цель праздника, согласно тексту Указа "О Дне молодежи" - "поддержка инициативы молодежных объединений и организаций Украины".
Молодые люди являются не только будущим, а и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость ко всему новому и оригинальность мышления позволяют молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир.
В Украине не сложилось устоявшейся традиции празднования Дня молодежи, но в этот день принято поздравлять друзей, родственников, дочерей, сыновей, внуков и внучек, которым от 18 до 35 лет.
В мире существует еще несколько праздников, посвященных молодежи: Всемирный день молодежи, который отмечается ежегодно 10 ноября, Международный день молодежи (12 августа) и Международный день солидарности молодежи (24 апреля).
В нашем городе мы создали Национальный университет «Одесская юридическая академия», который недавно отметил своё 20-летие и имеет структурные подразделения в разных уголках Украины, а также Международный гуманитарный университет, ставший центром развития языков и культур многих стран и отпраздновавший в прошлом году свое 15-летие. Ежедневно общаясь со студентами, я вижу, как много молодых людей в Украине получают высшее образование, проявляют активную гражданскую позицию и стремятся работать на благо государства – и именно за ними будущее нашей страны.
В День молодёжи в Украине я искреннее поздравляю с праздником студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и всех молодых людей нашей страны! Пусть самая прекрасная пора Вашей жизни будет наполнена радостными событиями, искренними чувствами и яркими эмоциями! Будьте счастливы, активны, жизнерадостны, смело идите по жизни, ведь у Вас впереди ещё много побед и успехов!