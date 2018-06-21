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  • Дата: Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51

Сегодня в Украине отмечают День молодёжи

Категория: Первая полоса / Новости

Сегодня в Украине отмечают День молодёжи

Сегодня в Украине отмечается День молодежи. Согласно Указу президента Украины от 22 июня 1994 года он празднуется ежегодно в последнее воскресенье июня. В 2018 году празднование пришлось на 24 июня.

Цель праздника, согласно тексту Указа "О Дне молодежи" - "поддержка инициативы молодежных объединений и организаций Украины".

Молодые люди являются не только будущим, а и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость ко всему новому и оригинальность мышления позволяют молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир.

В Украине не сложилось устоявшейся традиции празднования Дня молодежи, но в этот день принято поздравлять друзей, родственников, дочерей, сыновей, внуков и внучек, которым от 18 до 35 лет.

В мире существует еще несколько праздников, посвященных молодежи: Всемирный день молодежи, который отмечается ежегодно 10 ноября, Международный день молодежи (12 августа) и Международный день солидарности молодежи (24 апреля).

В последнее воскресенье июня в Украине отмечают День молодёжи. Этот праздник был официально установлен Указом Президента Украины в 1994 году. Во все времена молодёжь считалась самой прогрессивной частью общества, носителем инновационных идей и двигателем позитивных изменений во всех сферах жизни. На сегодняшний день молодёжь составляет более 20 процентов населения Украины и, на мой взгляд, это огромный потенциал для развития нашей страны. При этом очень важно создать для молодёжи условия для получения образования и всестороннего развития, чтобы молодые люди не выезжали массово за рубеж, а хотели жить и работать в своей родной стране.
В нашем городе мы создали Национальный университет «Одесская юридическая академия», который недавно отметил своё 20-летие и имеет структурные подразделения в разных уголках Украины, а также Международный гуманитарный университет, ставший центром развития языков и культур многих стран и отпраздновавший в прошлом году свое 15-летие. Ежедневно общаясь со студентами, я вижу, как много молодых людей в Украине получают высшее образование, проявляют активную гражданскую позицию и стремятся работать на благо государства – и именно за ними будущее нашей страны.
В День молодёжи в Украине я искреннее поздравляю с праздником студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и всех молодых людей нашей страны! Пусть самая прекрасная пора Вашей жизни будет наполнена радостными событиями, искренними чувствами и яркими эмоциями! Будьте счастливы, активны, жизнерадостны, смело идите по жизни, ведь у Вас впереди ещё много побед и успехов!
- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.



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