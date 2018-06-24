В Украине вступил в силу закон о трансплантации

В Украине вступил в силу закон № 2427 о трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

Накануне он был опубликован в официальной газете Верховной Рады Голос Украины.

Отмечается, что закон вводится в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, Рада приняла Закон о трансплантации 17 мая. Он предусматривает презумпцию несогласия. Это значит, что изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

Как отметила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, любой человек, который ранее предоставил свое согласие на сбор органов, в любое время может отказаться от этого в случае изменения своего решения.

Каждый совершеннолетний дееспособный человек может также определить свое уполномоченное лицо, которое примет соответствующее решение об изъятии анатомических материалов после его смерти.

Если человек при жизни никак не обозначил свое волеизъявление относительно согласия или несогласия на трансплантацию и не определил уполномоченное лицо, то разрешение на изъятие органа после его смерти запрашивается у супруга или близких родственников умершего. В случае отсутствия таковых трансплант-координатор спрашивает разрешение у лица, которое обязалось похоронить умершего.

Изъятие анатомических материалов у умерших запрещается в случае, если они были детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, лицами, признанными недееспособными. Кроме того, трупными донорами не могут выступать люди, личность которых не была установлена, те, кто погиб в результате Операции объединенных сил (ООС) и в ходе других боевых действий, связанных с обеспечением национальной безопасности страны.

В перечень лиц, которые не могут быть живыми донорами, входят отбывающие наказание, иностранцы и лица без гражданства, незаконно пребывающие в Украине, лица с тяжелыми психическими расстройствами, пациенты, имеющие тяжелые заболевания (которые могут передаться реципиенту или навредить его здоровью), беременные, а также те, кто ранее уже предоставил орган или его часть на трансплантацию.

Трансплантация применяется исключительно в случаях невозможности сохранения жизни или возобновления здоровья другими методами лечения, что устанавливает консилиум врачей.

Хотелось бы отметить, что реакция и общества, и самих народных избранников на принятие подобного законопроекта оказалась далеко неоднозначной. Так, например, народный депутат Сергей Кивалов считает, что «новый закон о трансплантации органов не спасёт жизни украинцев», а вреда при нынешнем состоянии и медицины, и общества в целом, может принести много.

Я не голосовал за этот проект закона о трансплантации органов. Считаю, что принимать такие законы в столь тяжелое время для государства – это настоящее преступление против украинского народа. В нынешних условиях принятие этого закона приведет к криминализации данной отрасли медицины

– подчеркнул народный депутат Сергей Кивалов.

Надо отметить, что нардеп имеет веские основания утверждать подобное. Еще до принятия данного законопроекта, когда в Украине разрешена была только трансплантация от живых доноров, это процесс успел изрядно криминализироваться. Так, многие наверное, помнят, как в прошлом году в Киеве задержали продавцов человеческих почек. Сотрудники Службы безопасности вместе с полицейскими арестовали участников группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей. Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан нашей страны и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США. Сами получали от 80 до 100 тысяч с каждого клиента.

Следует учитывать, что далеко не все, что сегодня успешно работает за рубежом, так же легко и просто может осуществиться в Украине. Столь масштабные проекты требуют соответствующего уровня медицины и огромного финансирования. И об этом тоже напоминает народный депутат Сергей Кивалов:

В нашем государстве главной проблемой в сфере трансплантации является дефицит специализирующихся на пересадках врачей. В Украине пересадками сердца занимается лишь два хирурга, трансплантацией печени - ещё 2 специалиста, а почек - около десятка врачей. И новый закон эту проблему, к сожалению, не решает. Кроме того, проблемным также остается вопрос закупки необходимого оборудования. В первую очередь, речь идёт об оборудовании для констатации смерти мозга, во многих реанимационных отделениях не хватает такого оборудования и устройств

– отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.