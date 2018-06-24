Сегодня День Ангела Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Святая Церковь сегодня отмечает День памяти великого угодника Божьего преподобного Онуфрия Великого, который жил в Египте, который нес многие годы (около 60 лет) свое суровое послушание в пустыне. Претерпевая жару, жажду, борясь с диавольскими искушениями, он настолько преуспел в духовных подвигах, что по воле Господней возле его пещеры выросла финиковая пальма, укрывавшая его от зноя, и забил источник воды. Ангел Господень приносил ему хлеб. Его вид свидетельствует о том, как он подвизался и жил — с головы до ног он был покрыт белыми волосами и препоясан по бедрам листвой. Сейчас вряд ли найдутся такие пустынники, но мы имеем сегодня в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия великого молитвенника, который, подобно своему небесному покровителю, молит неустанно Господа о ниспослании милостей Господних на нас грешных.

Благодарим Бога, что в этот непростой период церковной истории, истории нашего Отечества, Господь дал нам такого Предстоятеля — Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Своей простотой в вере, но очень дерзновенной, Владыка Онуфрий — ориентир всем нам: от епископата до простых верующих людей. Блаженнейший Владыка — пример мужества, стойкости, глубины веры. А именно эти качества определяют наши жизненные поступки.

Время, которое мы сегодня переживаем, показывает, насколько человек верует. Не по формальным признакам, а по своей внутренней наполненности: чем он дышит, о чём говорит, как поступает.

И Блаженнейший митрополит Онуфрий, говоря о том, как надо жить, собственным примером показывает на деле этот путь — путь стойкости и внутреннего борения. Ведь именно в этом сила Церкви, Церкви истинной, которую Господь создал Своей Кровью.