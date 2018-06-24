Сегодня День Ангела Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Святая Церковь сегодня отмечает День памяти великого угодника Божьего преподобного Онуфрия Великого, который жил в Египте, который нес многие годы (около 60 лет) свое суровое послушание в пустыне. Претерпевая жару, жажду, борясь с диавольскими искушениями, он настолько преуспел в духовных подвигах, что по воле Господней возле его пещеры выросла финиковая пальма, укрывавшая его от зноя, и забил источник воды. Ангел Господень приносил ему хлеб. Его вид свидетельствует о том, как он подвизался и жил — с головы до ног он был покрыт белыми волосами и препоясан по бедрам листвой. Сейчас вряд ли найдутся такие пустынники, но мы имеем сегодня в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия великого молитвенника, который, подобно своему небесному покровителю, молит неустанно Господа о ниспослании милостей Господних на нас грешных.
Благодарим Бога, что в этот непростой период церковной истории, истории нашего Отечества, Господь дал нам такого Предстоятеля — Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Своей простотой в вере, но очень дерзновенной, Владыка Онуфрий — ориентир всем нам: от епископата до простых верующих людей. Блаженнейший Владыка — пример мужества, стойкости, глубины веры. А именно эти качества определяют наши жизненные поступки.
Время, которое мы сегодня переживаем, показывает, насколько человек верует. Не по формальным признакам, а по своей внутренней наполненности: чем он дышит, о чём говорит, как поступает.
И Блаженнейший митрополит Онуфрий, говоря о том, как надо жить, собственным примером показывает на деле этот путь — путь стойкости и внутреннего борения. Ведь именно в этом сила Церкви, Церкви истинной, которую Господь создал Своей Кровью.
Митрополит Онуфрий был избран предстоятелем Украинской Православной Церкви по результатам тайного голосования в очень сложные для нашей страны и для Православной Церкви времена.
Господь дал нам такого Предстоятеля, который стал для всех примером мужества, стойкости, глубокой и искренней веры. В период раскола нашего общества владыка Онуфрий неустанно взывает нас к единению во имя веры. Мне посчастливилось быть лично знакомым с этим высокодуховным человеком, посвятившем себя неутомимому служению людям и святой Церкви. Блаженнейший митрополит Онуфрий посещал наш родной город, чтобы поздравить митрополита Одесского и Измаильского Агафангела со знаменательной датой – 40-летием архиерейской хиротонии. Тогда вместе с владыкой Онуфрием, духовенством и верующими мы приняли участие в молитве о мире, стабильности и благополучии в нашем государстве. И сегодня мы продолжаем молиться Господу, чтобы он послал на нашу родную землю долгожданный мир и спокойствие и верим, что наши искренние молитвы будут услышаны.
Сегодня я от чистого сердца поздравляю Блаженнейшего митрополита Онуфрия с Днём Ангела! Крепкого здоровья, бодрости духа, мудрости и терпения! Дальнейших успехов в Вашей созидательной деятельности во имя мира и добра! Храни Вас Господь на многая лета!