Клубы Премьер-лиги проголосовали за возвращение «Черноморца» в элитный дивизион

Большинство клубов Премьер-лиги проголосовали за возвращение «Черноморца» в УПЛ. Об этом сообщает FootBoom.

Одесситы согласны заменить «Полтаву», которая вышла из первой лиги в УПЛ, обыграв в переходных матчах «Черноморец». Впоследствии «Полтава» снялась с элитного дивизиона из-за проблем с домашним стадионом.

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ в факсовом режиме выберут замену «Полтаве» между «Черноморцем», «Звездой» и «Ингульцем». Окончательное решение об изменениях в УПЛ примет Исполнительный комитет ФФУ.

«Черноморец» ранее отказывался выступать в высшем дивизионе Украины из-за сокращения бюджета.

Также стало известно о том, что Леонид Климов сложит с себя полномочия президента клуба. Новым руководителем «Черноморца» станет бизнесмен Вадим Новинский. Ранее Новинский был президентом «Севастополя». Командой тогда руководил Червенков, который несколько дней назад возглавил «Черноморец».