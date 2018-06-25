В Международном гуманитарном университете прошел выпуск Школы юного переводчика

На базе факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета уже 3-й год подряд проходит Летняя школа юного переводчика. В этом году обучение прошли 100 учащихся девятых и десятых классов из разных школ города, а именно Ришельевского лицея, Черноморского лицея, гимназии №5, Гимназии №4, Школы № 51 с углубленным изучением иностранных языков, Гимназии №8 и других.

Три года назад по инициативе президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова на факультете лингвистики и перевода мы открыли школу юного переводчика, при чем это летняя школа, куда мы приглашаем учеников 9, 10 классов, других старшеклассников. У этой школы есть большие перспективы, она уже доказала свою эффективность, и я рад, что Международный гуманитарный университет участвует в этом проекте, который полезен для нашего города и нашей страны,

- подчеркнул ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский.

Занятия в летней школе юного переводчика проходили в интерактивной форме - преподаватели и студенты факультета лингвистики и перевода проводили интересные тренинги, мастер-классы и познавательные семинары. Вместе с преподавателями школьники работали над переводческими проектами - учились осуществлять как устные, так и письменные переводы.

В летней школе юного переводчика помимо преподавателей также принимали участие студенты нашего факультета, которые в течении всего семестра подготавливали различные материалы, темы, с помощью современного оборудования разрабатывали интерактивные уроки, а непосредственно во время самой школы проводили тренинги, мастер-классы, записывали видеоблоги для учеников, которые были участниками данной летней школы, - прокомментировала исполняющая обязанности декана факультета лингвистики и перевода Анна Адамова.

Эти занятия мы старались организовать и построить не на основе стандартной системы преподаватель-студент или учитель-ученики, а на системе тренинга, поскольку ученики, которые к нам пришли – это очень развитые ребята, имеющие достаточно высокий уровень владения иностранными языками, кроме того, они пришли к нам с конкретной целью – научиться навыкам перевода. А поэтому мы построили наши занятия по принципу: минимум теории – максимум практических занятий, - рассказал преподаватель летней школы юного переводчика Александр Леонтьев.

Кроме профессиональных преподавателей факультета лингвистики и перевода, учили школьников и студенты Международного гуманитарного университета. Молодые педагоги продемонстрировали высокий уровень знаний, которые получили в университете и передали их ученикам летней школы юного переводчика

Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в организации летней школы юного переводчика, прежде всего президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова, который выступил инициатором её создания, также всех преподавателей, которые нас курировали, всех студентов, которые проявили инициативу стать педагогами летней школы юного переводчика и передать свои знания детям, желающим развиваться в сфере иностранных языков, ну и конечно же, учеников школы – очень старательных, талантливых и творческих ребят. Для многих из нас это был профессиональный дебют, но есть и те, кто уже связал свою жизнь с преподавательской деятельностью. Летняя школа юного переводчика стала отличной возможностью для студентов факультета лингвистики и перевода поучаствовать в процессе профессионального становления переводчика, - резюмировал студент Международного гуманитарного университета Аркадий Лукович, который принял участие в летней школе юного переводчика в качестве педагога.

Ученики школы юного переводчика посещали занятия по трем языкам: английскому, французскому и немецкому. Юные лингвисты рассказывают, почему решили углубленно изучать иностранные языки и демонстрируют полученные в школе знания.

Я выбрала английский язык, потому что это очень востребованный язык в наше время и потому что я хочу связать свою будущую профессию с переводом английского языка или преподаванием на английском языке. Хочу сказать огромное спасибо преподавателям школы юного переводчика, которые за столь короткое время смогли многому нас научить и заинтересовать работать в сфере перевода, - поблагодарила Анастасия Кузнецова, которая в летней школе юного переводчика изучала английский язык.

Французский - это красивый язык и, к тому же, достаточно популярный - во многих странах говорят на французском. Мне бы очень хотелось побывать во Франции и самой пообщаться с носителями языка на французском и узнать об этой стране много нового, - рассказала участница летней школы юного переводчика Дарья, которая изучала французский язык.

На мой взгляд, французский – это самый романтичный и самый благозвучный язык в мире и именно поэтому я выбрала его для изучения. Планирую и дальше совершенствовать свои знания французского и надеюсь, что он будет больше развиваться в нашей стране, - дополнила участница летней школы юного переводчика Екатерина.

Я очень рада, что приняла участие в Школе юного переводчика, студенты и преподаватели подготовили для нас классные уроки, мы обзавелись новым опытом, стали более коммуникабельными и нашли новых друзей, - поделилась впечатлениями участница летней школы юного переводчика Дарья, которая изучала немецкий язык.

После окончания школы юного переводчика много школьники изъявили желание учиться в Международном гуманитарном университете, ведь именно здесь самый большой диапазон изучения иностранных языков: английский, немецкий, французский, арабский, китайский, японский, польский, новогреческий, итальянский и испанский языки. Университет сотрудничает со многими центрами изучения иностранных языков, бюро переводов, учебными заведениями, международными компаниями и туристическими фирмами, как в Украине, так и за рубежом - Германии, Франции, Китае, Турции, США и других странах, где студенты проходят профессиональные стажировки и успешно трудоустраиваются по окончании университета.