Студенты поддержали «Неделю добрых дел» в Одессе

Почти 300 грамот благодарности вручили участникам социального проекта «Неделя добрых дел». На награждении в Одесском городском совете присутствовали координаторы, представители организаций, СМИ и волонтеры.

Все они в течении двух месяцев организовывали и проводили различные мероприятия, направленные на благоустройство родного города, повышения уровня жизни одесситов и другие добрые дела. Их главная цель - подарить хорошее настроение и показать, что творить добро не только полезно, но и приятно.

Проект международный и он развивается с каждым годом. В общей сложности в нём принимают участие более 60 государств, он представлен в различных городах. В Украине мы представляем его в 28 городах нашей страны. «Неделя добрых дел» направлена на каждого жителя города, на каждого туриста, который приезжает, в данном случае, в Одессу, мы хотим, чтобы добро больше разлеталось по всему миру и вот как сейчас город ставит фигуру в виде якоря в городах-побратимах, мы хотим что-то подобное сделать, чтобы дальше передавать эту тенденцию и развивать добрые дела. — рассказал Председатель оргкомитета проекта «Неделя добрых дел» в Одессе Евгений Хоржевский.

Проект «Неделя добрых дел» проводится в Одессе уже восьмой раз подряд. Ежегодно продолжительность мероприятий увеличивается на неделю. Добавляются и новые участники. В этом году в проекте приняли участие уже 82 организации.

В том числе к «Неделе добрых дел» присоединилась молодежная платформа «Будущее» и студенческий совет Национального университета «Одесская юридическая академия».

Председатель молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак рассказал сразу о двух важных социальных проектах, в которых приняла участие его молодёжная организация в рамках «Недели добрых дел».

Первый наш проект – это уборка парка. Мы убирали мусор и сухие листья, косили траву – делали всё это совместно со студентами Национального университета «Одесская юридическая академия» - Студенческим советом этого университета. Второй наш социальный проект заключался в том, что мы помогали питомнику бездомных животных, который называется «Ковчег». Мы очень рады, что приняли участие в «Неделе добрых дел», для нас это действительно хороший опыт, поскольку мы достаточно молодая организация. Благодаря данному проекту мы вышли на общегородской уровень и в следующем году также планируем в нём участвовать. — выразил уверенность Владимир Сивак.

Для нас это действительно хороший, приятный опыт, и это прекрасная возможность в будущем реализовывать себя уже вне стен университета. Одесса, как всем известно, это многонациональный курортный город. И мы, как никто другой, обязаны поддерживать его в чистоте, а поэтому наш проект был посвящен уборке и озеленению территории. Хотелось бы поблагодарить руководство нашего университета и его президента Сергея Васильевича Кивалова, который уже многие годы стимулирует студентов на благие дела и на собственном примере показывает, как важно любить свой родной город. — добавила глава студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия» Юлия Шишацкая.

Отметим, что студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» принимают активное участие в реализации программы по озеленению города.

В этом сезоне они высаживали деревья, кусты и другие зеленые насаждения в парках Шевченко, Победы, на территории Межрейсовой базы моряков, а также на склонах и набережной на 8-й станции Большого Фонтана.

Только в прошлом году было проведено более 150 субботников.

В течение 15 лет ведутся работы по укреплению склонов, прибрежной территории, а также набережной на 8 станции Большого фонтана: проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения, вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, благоустроена набережная европейского уровня с зонами отдыха. Всего в рамках проекта по озеленению в городе Одесса было высажено уже более 20 000 деревьев и кустов. Поэтому студенты Юракадемии и в дальнейшем будут продолжать хорошие традиции университета и реализовывать программу по благоустройству нашего родного города.