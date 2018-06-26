Студенты поддержали «Неделю добрых дел» в Одессе

Почти 300 грамот благодарности вручили участникам социального проекта «Неделя добрых дел». На награждении в Одесском городском совете присутствовали координаторы, представители организаций, СМИ и волонтеры.
Все они в течении двух месяцев организовывали и проводили различные мероприятия, направленные на благоустройство родного города, повышения уровня жизни одесситов и другие добрые дела. Их главная цель - подарить хорошее настроение и показать, что творить добро не только полезно, но и приятно.
Проект «Неделя добрых дел» проводится в Одессе уже восьмой раз подряд. Ежегодно продолжительность мероприятий увеличивается на неделю. Добавляются и новые участники. В этом году в проекте приняли участие уже 82 организации.
В том числе к «Неделе добрых дел» присоединилась молодежная платформа «Будущее» и студенческий совет Национального университета «Одесская юридическая академия».
Председатель молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак рассказал сразу о двух важных социальных проектах, в которых приняла участие его молодёжная организация в рамках «Недели добрых дел».
Отметим, что студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» принимают активное участие в реализации программы по озеленению города.
В этом сезоне они высаживали деревья, кусты и другие зеленые насаждения в парках Шевченко, Победы, на территории Межрейсовой базы моряков, а также на склонах и набережной на 8-й станции Большого Фонтана.
Только в прошлом году было проведено более 150 субботников.
В течение 15 лет ведутся работы по укреплению склонов, прибрежной территории, а также набережной на 8 станции Большого фонтана: проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения, вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, благоустроена набережная европейского уровня с зонами отдыха. Всего в рамках проекта по озеленению в городе Одесса было высажено уже более 20 000 деревьев и кустов. Поэтому студенты Юракадемии и в дальнейшем будут продолжать хорошие традиции университета и реализовывать программу по благоустройству нашего родного города.