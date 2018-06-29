Тарифный геноцид: Холодная вода для одесситов подорожает на 20%

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг согласовала повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение в Одессе.

Как сообщает официальный сайт «Инфоксводоканала», данное решение было принято на заседании комиссии 26 июня.

После вступления в силу новых тарифов, горожанам, проживающим в многоквартирных домах, придётся платить за каждый кубометр потреблённой воды 20 гривен 66 копеек (с НДС): 11 гривен 12 копеек за доставку воды и 9 гривен 54 копейки за её отвод в канализацию. В настоящее время стоимость 1 кубометра воды в многоквартирном доме составляет 17 гривен 30 копеек.

Жителям частного сектора надо будет платить за каждый кубометр по 19 гривен 30 копеек — действующий тариф составляет 16 гривен 12 копеек.

Таким образом, счета за холодную воду для одесситов вырастут в среднем на 20%.

Правда, когда именно это случится, пока неясно: новые тарифы вступают в силу после публикации решения Нацкомиссии в правительственной прессе. Предположительно, это должно произойти на следующей неделе, и тогда новые платёжки одесситы получат уже в августе.