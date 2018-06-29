Подписан меморандум о сотрудничестве между Одесской Юракадемией и Межведомственным научно-исследовательским центром при СНБО Украины

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Межведомственный научно-исследовательский центр по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научного и информационно-аналитического обеспечения борьбы с организованной преступностью.

Среди приоритетных направлений сотрудничества – разработка методических рекомендаций по вопросам правоприменения для органов государственной власти в сфере противодействия организованной преступности, коррупции, киберпреступности; разработка и проведение специалистами университета тренинговых занятий, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере борьбы с организованной преступностью; участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, стратегий, концепций и программ по вопросам обеспечения национальной безопасности, борьбы с организованной преступностью, киберпреступностью; участие в информационно-аналитическом обеспечении деятельности СНБО Украины и других государственных и правоохранительных органов по комплексным проблемам борьбы с организованной преступностью.

Я считаю очень важным то, что мы будем сотрудничать с Советом Национальной безопасности и обороны Украины. Совместно с Межведомственным научно-исследовательским центром по проблемам борьбы с организованной преступностью при СНБО мы будем заниматься разработкой рекомендаций для практических работников в этом направлении. На сегодняшний день Центру нужна научная среда для того, чтобы с точки зрения науки разработать рекомендации практическим работникам, оперативным работникам, судьям. Для того, чтобы это сделать, нужны соответствующие исследования. И вот представители СНБО обратились к нам, чтобы подписать такой меморандум о сотрудничестве. Они будут предоставлять нам статистические данные в сфере своей деятельности, на основе которых мы вместе с Межведомственным центром будем проводить исследования и давать соответствующие рекомендации, - подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Кивалов.

Подписание меморандума - очень большой вклад в развитие государственных интересов, поскольку на сегодняшний день существуют вопросы, требующие как практического, так и научного разрешения и благодаря совместным усилиям мы сможем решить многие из этих проблем разработки методических рекомендаций, проектов нормативно-правовых актов, научно-практических пособий, что предоставит прекрасный опыт, практику и новые идеи для молодых специалистов, которые, в том числе, выпускаются из стен Одесской Юридической академии,

- прокомментировал начальник отдела Межведомственного научно-исследовательского центра при СНБО Украины Игорь Тупельняк.

Следует отметить, что в университете разработаны специальные курсы для студентов по проблемам борьбы с киберпреступностью, коррупцией, организованной преступностью, а также созданы все условия для подготовки высокопрофессиональных специалистов. На факультете прокуратуры и следствия разработана и внедрена уникальная программа «Рабочее место следователя, прокурора, детектива». Функционирует единственный в Украине Центр тестирования на полиграфе, сертифицированный в США, а также Центр стрелковый и боевой подготовки. При университете действует крупнейшая в Украине научная библиотека, а также специализированный ученый совет по защите диссертаций по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий и борьбы с организованной преступностью. Расширение сотрудничества с университетом станет хорошей основной для более эффективного решения вопросов, которые возникают в сферах борьбы с организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также в сфере качественной подготовки высокопрофессиональных специалистов.

Юридическая академия всегда идет в ногу с развитием мира, я знаю, что у здесь есть «детектор лжи», которого нет ни в одном другом украинском университете. Мы решили подписать этот меморандум именно с Юракадемией, чтобы предоставлять качественный, быстрый, оперативный продукт в будущем. Главные направления, по которым мы будем сотрудничать – борьба с коррупцией, организованной преступностью, трансграничной, транснациональной преступностью. И именно взаимодействие практических работников и учёных должно поспособствовать нахождению новых путей эффективной борьбы с коррупцией, в частности, и с преступностью вообще. В Одесской юридической академии созданы прекрасные условия не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации практикующих работников Министерства образования и науки Украины, Национальной полиции, других государственных органов. Потенциал академии даёт возможность профессионально развиваться независимо - это студент, кандидат либо доктор наук или же практикующий работник – госслужащий, правоохранитель,

- резюмировал начальник отдела Межведомственного научно-исследовательского центра при СНБО Украины Игорь Тупельняк.

Межведомственный научно-исследовательский центр по проблемам борьбы с организованной преступностью является рабочим органом при Совете национальной безопасности и обороны Украины, он осуществляет изучение проблем борьбы с организованной преступностью, имеющих межотраслевой характер, обеспечивает научно-аналитическое и прогностическое сопровождение деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины по этим вопросам. Кроме этого, Межведомственным научно-исследовательским центром постоянно проводится анализ и прогнозирование трансформации организованной преступности в государстве в условиях информатизации и глобализации; разработка и представление предложений о критериях оценки криминогенной ситуации в Украине, обеспечению в условиях информатизаций и глобализаций защиты национальных интересов Украины в сфере борьбы с организованной преступностью, а также предложений касательно сценариев реагирования на кризисные ситуации в этой сфере. Работники Центра также участвуют в разработке проектов решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, концепций, комплексных общегосударственных программ, нормативно-правовых актов, предложений и практических рекомендаций по тактике борьбы с организованной преступностью. Одним из важных направлений деятельности МНИЦ является выявление и исследование основных тенденций в транснациональной организованной преступности, угроз и рисков в этой сфере для развития общественно-политических и социально-экономических процессов в Украине и разработка научно обоснованных предложений относительно новых форм и методов борьбы с организованной преступностью, методических рекомендаций для государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью с учетом международного опыта.