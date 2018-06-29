Подписан меморандум о сотрудничестве между Одесской Юракадемией и Межведомственным научно-исследовательским центром при СНБО Украины

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Межведомственный научно-исследовательский центр по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научного и информационно-аналитического обеспечения борьбы с организованной преступностью.
Среди приоритетных направлений сотрудничества – разработка методических рекомендаций по вопросам правоприменения для органов государственной власти в сфере противодействия организованной преступности, коррупции, киберпреступности; разработка и проведение специалистами университета тренинговых занятий, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере борьбы с организованной преступностью; участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, стратегий, концепций и программ по вопросам обеспечения национальной безопасности, борьбы с организованной преступностью, киберпреступностью; участие в информационно-аналитическом обеспечении деятельности СНБО Украины и других государственных и правоохранительных органов по комплексным проблемам борьбы с организованной преступностью.
Следует отметить, что в университете разработаны специальные курсы для студентов по проблемам борьбы с киберпреступностью, коррупцией, организованной преступностью, а также созданы все условия для подготовки высокопрофессиональных специалистов. На факультете прокуратуры и следствия разработана и внедрена уникальная программа «Рабочее место следователя, прокурора, детектива». Функционирует единственный в Украине Центр тестирования на полиграфе, сертифицированный в США, а также Центр стрелковый и боевой подготовки. При университете действует крупнейшая в Украине научная библиотека, а также специализированный ученый совет по защите диссертаций по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий и борьбы с организованной преступностью. Расширение сотрудничества с университетом станет хорошей основной для более эффективного решения вопросов, которые возникают в сферах борьбы с организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также в сфере качественной подготовки высокопрофессиональных специалистов.
Межведомственный научно-исследовательский центр по проблемам борьбы с организованной преступностью является рабочим органом при Совете национальной безопасности и обороны Украины, он осуществляет изучение проблем борьбы с организованной преступностью, имеющих межотраслевой характер, обеспечивает научно-аналитическое и прогностическое сопровождение деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины по этим вопросам. Кроме этого, Межведомственным научно-исследовательским центром постоянно проводится анализ и прогнозирование трансформации организованной преступности в государстве в условиях информатизации и глобализации; разработка и представление предложений о критериях оценки криминогенной ситуации в Украине, обеспечению в условиях информатизаций и глобализаций защиты национальных интересов Украины в сфере борьбы с организованной преступностью, а также предложений касательно сценариев реагирования на кризисные ситуации в этой сфере. Работники Центра также участвуют в разработке проектов решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, концепций, комплексных общегосударственных программ, нормативно-правовых актов, предложений и практических рекомендаций по тактике борьбы с организованной преступностью. Одним из важных направлений деятельности МНИЦ является выявление и исследование основных тенденций в транснациональной организованной преступности, угроз и рисков в этой сфере для развития общественно-политических и социально-экономических процессов в Украине и разработка научно обоснованных предложений относительно новых форм и методов борьбы с организованной преступностью, методических рекомендаций для государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью с учетом международного опыта.