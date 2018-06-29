В Украине отмечают День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота Украины — национальный профессиональный праздник, который отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье июля.

Дата проведения этого праздника неоднократно менялась. Впервые у украинских моряков появился свой праздник 29 июня 1993 года, согласно Указу первого президента Украины Леонида Кравчука № 236 от 29 июня 1993 года «О Дне работников морского и речного флота». 24 марта 2006 года новый Указ № 259 «О Дне Военно-морских сил Вооружённых сил Украины выделяет в отдельную дату праздник военнослужащих Военно-морского флота Украины.

Приблизительно два года спустя, 18 ноября 2008 года, следующий указ «О дне флота Украины» № 1053/2008 предписывает: «Установить в Украине профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины — День флота Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье июля». С той поры гражданский и военный флот снова стали отмечать свои профессиональные праздники вместе.

Затем, указ № 1209/2011 от 30.12.2011 переносит празднования дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом совместив его во времени с празднованием дня Военно-Морского Флота Российской Федерации (который раньше был в СССР).

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 332/2015 от 12.06.2015 вернул празднование Дня работников морского и речного флота на первое воскресение июля.

В Украине насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов. Основные морские порты Украины: Черноморск, Южный, Мариуполь, Одесса, Рени, Херсон, Николаев. Основная внутренняя речная магистраль — река Днепр. Морскими и речными портами предоставляются услуги почти 24,5 тыс. судам.