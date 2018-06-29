В Украине отмечают День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота Украины — национальный профессиональный праздник, который отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье июля.
Дата проведения этого праздника неоднократно менялась. Впервые у украинских моряков появился свой праздник 29 июня 1993 года, согласно Указу первого президента Украины Леонида Кравчука № 236 от 29 июня 1993 года «О Дне работников морского и речного флота». 24 марта 2006 года новый Указ № 259 «О Дне Военно-морских сил Вооружённых сил Украины выделяет в отдельную дату праздник военнослужащих Военно-морского флота Украины.
Приблизительно два года спустя, 18 ноября 2008 года, следующий указ «О дне флота Украины» № 1053/2008 предписывает: «Установить в Украине профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины — День флота Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье июля». С той поры гражданский и военный флот снова стали отмечать свои профессиональные праздники вместе.
Затем, указ № 1209/2011 от 30.12.2011 переносит празднования дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом совместив его во времени с празднованием дня Военно-Морского Флота Российской Федерации (который раньше был в СССР).
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 332/2015 от 12.06.2015 вернул празднование Дня работников морского и речного флота на первое воскресение июля.
В Украине насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов. Основные морские порты Украины: Черноморск, Южный, Мариуполь, Одесса, Рени, Херсон, Николаев. Основная внутренняя речная магистраль — река Днепр. Морскими и речными портами предоставляются услуги почти 24,5 тыс. судам.
Ещё не так давно Одесса по праву считалась морской столицей нашего государства. Черноморское морское пароходство, созданное в 1833 году, к 1991 году было крупнейшим в Европе и вторым в мире, градообразующим предприятием города-миллионника Одессы, дающим работу и стабильный доход сотням тысяч одесситов, а также лидером мировых морских перевозок. В его составе находилось около 350 судов различного класса. В ЧМП работало около 100 тысяч человек, в том числе 40 тысяч плавсостава, а ежегодный доход пароходства составлял более 1 миллиарда долларов. Суда Черноморского морского пароходства работали во всех морях и океанах, их знали и принимали в каждом порту мира!
К сожалению, на сегодняшний день наша страна утратила своё морское могущество, мы стали свидетелями уничтожения Черноморского морского пароходства и отечественного морехозяйственного комплекса. Однако, несмотря на это, благодаря своему профессионализму и высокой квалификации наши моряки по-прежнему остаются одними из лучших в мире. Это и есть главная основа для возрождения украинского флота. Наша страна имеет выход к двум морям и может составить конкуренцию многим современным морским государствам.
На сегодняшний день главный приоритет моей депутатской деятельности и Украинской морской партии в целом – реализация комплекса действий по возрождению украинского морского флота. Ведь флот – это основа основ развития экономики и инфраструктуры нашего города, это лучший способ привлечения инвестиций и преодоления безработицы путём создания тысяч рабочих мест и повышения уровня жизни населения.
Уважаемые работники морского и речного флота Украины! В этот день примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником! Искренняя благодарность за Ваш неоценимый вклад в развитие морской отрасли нашей страны. Ваша заслуга не только в том, что Вы на протяжении многих лет добросовестно трудились на флоте, но и в том, что привили своим детям и внукам любовь к морской стихии, и теперь уже они продолжают славные морские традиции, выбрав эту сложную, во многом опасную, но такую важную для всех нас профессию. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия Вашим семьям!