Украина идет в Европу, а украинцев оттуда изгоняют?

Над украинскими «заробитчанами» сгущаются тучи. Причем не только в так называемой «старой Европе», где законодательство по трудоустройству и раньше соблюдалось достаточно строго, но и в государствах Восточной Европы, где до сих пор на трудоустройство украинских граждан откровенно смотрели «сквозь пальцы».

Но теперь ситуация, похоже, начала меняться. Наглядным примером тому стала масштабная полицейская операция, проведенная в Чехии. Как выяснилось, в ее ходе только в одном предприятии «Bidfood», расположенном в городе Опава из пятидесяти четырех работников из Украины были отстранены от работы и задержаны сорок пять!

И это несмотря на то, что все они находились в стране совершенно законно. Задержание было произведено только по одной причине. У них не было необходимого пакета документов, необходимого для работы в стране.

И теперь, по словам представителей чешской полиции, их всех ожидает депортация, а работодателя –миллионный штраф.

И данный случай, не исключение. А все лишь один из многих. И отнюдь не только в Чехии…

При этом еще недавно столь жесткий подход к трудоустройству в «новой Европе» был бы явным нонсенсом.

Власти откровенно закрывали глаза на соблюдение рабочего законодательства, поскольку украинские граждане, закрывали в экономической системе этих стран те бреши, которые появились из-за массового исхода их собственных граждан на работу в более благополучные страны –Германию, Францию, Великобританию.

Так что же изменилось сейчас? Может быть, потрудившись «за бугром», и нагуляв жирок, их собственных граждане стали, что называется «косяками» возвращаться на родину?

Ничего подобного. В процентном отношении число желающих перебраться на Запад там немногим меньше, чем у нас. А в Прибалтике, так даже больше!

Так в чем же дело? По мнению экспертов, дело в том, что в правово-экономическую ситуацию внутри этих стран властно вмешались наднациональные структуры ЕС. Которые не только навязывают им т.н. «мигрансткую квоту», но и требуют скорейшей социализации мигрантов. Тех самых, которые являются выходцами не из постсоветского пространства, а из почему-то куда более привлекательных для еврочиновников стран Ближнего Востока и северной Африки.

При этом считается, что необходимым условием для их «социализации» является трудоустройство.

Разумеется, эти легальные переселенцы далеко не так мотивированы на добросовестный труд, как украинские заробитчане.

Однако, судя по всему, брать их на работу становится не только куда безопаснее для работодателей, но и как ни странно, гораздо выгоднее. Ведь власти ЕС при этом готовы идти на определенные преференции. В том числе и материальные.

В частности, согласно предварительной информации, в структурах ЕС рассматривается возможность компенсации работодателям части выплачиваемой таким работникам заработной платы.

Как это делается уже почти полвека в Израиле. Правда, там эта система работает только в течение первого года работы репатрианта, по истечении которого отплата труда полностью ложится на плечи работодателя.

Однако даже если эта практика в Европе будет перенята безусловно, планка предпочтений работодателей очень существенно сдвинется в сторону выходцев из арабских стран.

И у наших граждан останется, по сути, только две возможности – браться за работы, от которых откажутся даже нищие арабы или откровенно демпинговать, максимально снижая свои запросы до привлекательного для работодателей уровня. Однако при новом раскладе даже это окажется возможным только при условии наличия полного пакета документов, требуемых для трудоустройства. Чего у подавляющего большинства заробитчан нет и в помине. Более того, во многих случаях оформить таковые на месте практически невозможно.

В таком случае этому самому большинству останется только закатать «еврогубу» и возвращаться на Родину. На которой им, привыкшим к европейской системе продажи своего труда, просто нечего делать. В результате единственной приемлемой перспективой станет транзит с западной границы на восточную с целью пополнить, и без того, миллионную армию тех, кто от зари до зари вкалывает уже не за евро, а за рубли.

И в Украине может оказаться поистине парадоксальная ситуация - когда государство и его граждане движутся в диаметрально противоположных направлениях.

А как показывает практика, столь явный «идейно-материальный» разрыв чреват поистине пагубными последствиями. Пример Восточной Германии-тому наглядное подтверждение!

Единственная возможность не допустить подобный сценарий – это создать условия для нормальной адаптации в стране миллионов активных трудоспособных граждан, более не готовых вкалывать за копейки в их евро эквиваленте.

Но для этого необходимо, чтобы в государстве произошел экономический рывок, для которого на сегодняшний день нет никаких (!) реальных предпосылок. А принимая во внимание размеры выплат по внешним долгам, которые нас ожидают в ближайшие год-два, перспектива дефолта выглядит куда более реально.

Ясно одно. Если миграционная политика Евросоюза в ближайшее время не претерпит кардинальных изменений, то путь Украины на саморазрыв может стать объективной реальностью. Особенно, на фоне той явной усталости от украинских реалий, которую все нагляднее демонстрируют европейские партнеры.