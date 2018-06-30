Сегодня отмечается Всемирный день собак

Как сказал когда-то известный американский писатель Джош Биллингс: "Собака - единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя".

Поздравьте своего четвероногого питомца, уделите ему внимание, угостите чем-то вкусным и лишний раз прогуляйтесь вместе. Животное обязательно оценит и порадуется, ведь собаки любят нас каждый день, а не только по праздникам

2 июля «днюху» отмечают более 525 млн собак (если, конечно, они в курсе праздника).

А что мы знаем об этих четверолапых?

...Собаки были одомашнены человеком более 30 тысяч лет назад. Около 45% жителей нашей планеты держат собак.

…На сегодняшний день в мире выведено более 400 пород: от декоративно-крошечных, до гигантских волкодавов.

...Британские ученые доказали, что владельцы собак, перешагнувшие 60-летний рубеж, находятся в лучшей физической форме по сравнению с ровесниками, не имеющими пёсиков.

...За 600 лет с момента первого упоминания о собаке-поводыре человечество не придумало лучшего помощника. В Англии они есть у каждого 10-го слепого, в Америке у каждого 12. К сожалению, по данным СМИ, в Украине сохранилось лишь две школы, обучающих собак-компаньонов для слабовидящих. В год они могут подготовить не более 80 собак-поводырей. И это в стране, где только вставших на учет в общество слепых, более 300 тысяч!

…Собаки помогают людям справляться со множеством заболеваний — от неврозов до проблем с давлением. Канистерапия (лечение собаками) широко применяется в мире для уменьшения тревожности пациентов, снятия стрессов и нормализации сердечного ритма.

Собак-хилеров (лечебные собаки) приводят в больницы, дома престарелых и детские дома. Общение с собаками, тактильный контакт и специальные игры помогают лечить детей, больных ДЦП и аутизмом. У аутистов часты проявления неспровоцированной агрессии, и канис-терапия с голден-ретриверами помогает снижать их гиперактивность и разрушительное поведение.

Где и кем «трудятся» собаки?

Вспомним знаменитого Мухтара, который держал нашу границу на замке. А также сенбернара Старого Барри (1800 – 1814гг.), за 12 лет спасшего более 40 человек. Сколькие люди обязаны своим спасением собакам-водолазам и собакам- спасателей МЧС, подсчитать нереально. 68 тысяч четвероногих героев стали настоящими спасителями в годы Великой Отечественной войны. Они вынесли с поля боя тысячи раненых, помогли обезвредить десятки тысяч мин, обезвреживали диверсантов, доставили тысячи важнейших донесений при отсутствии другой связи; 300 собак-подрывников погибли (именно погибли, как люди!), подрывая вражеские танки. А собака-диверсант Дина ухитрилась подорвать вражеский эшелон.