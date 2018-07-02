 В Одессе отметили День морского и речного флота

В первое воскресенье июля в Украине свой профессиональный праздник отметили работники морского и речного флота.

В Одессе у памятника погибшим морякам и судам Черноморского морского пароходства в парке Шевченко в это утро собралось много людей. Это ветераны Черноморского морского пароходства, проработавшие в морской отрасли десятки лет.

Созданное в 1833 году старейшее на Черном море Черноморское морское пароходство к 1991 году было крупнейшим в Европе и вторым в мире градообразующим предприятием города-миллионника Одессы. ЧМП было лидером морских перевозок и давало работу и стабильный доход сотням тысячам одесситов. В его составе насчитывалось около трехсот пятидесяти судов и сорок тысяч человек плавсостава. Ежегодный доход пароходства составлял более одного миллиарда долларов. Суда Черноморского пароходства знали и принимали во всех портах мира.

К сожалению, сегодня наша страна утратила свое морское могущество, и моряки, внесшие огромный вклад в развитие море-хозяйственного комплекса, стали невольными свидетелями разорения ЧМП.

О былом величии ЧМП хорошо помнит капитан дальнего плавания, член Правления Ассоциации морских капитанов Одессы Олег Пастернак, который ныне возглавляет Организацию ветеранов флота Черноморского морского пароходства. Эта ветеранская организация ЧМП насчитывает не более пятисот человек. Да и то, многие не смогли участвовать в сегодняшних торжествах в силу возраста и проблем со здоровьем.

В свое время День морского и речного флота Украины отмечался очень красиво: были гудки на рейде, под которые «гулял» весь украинский флот, утраченный ныне, – вспоминал Олег Яковлевич. – Ну, что случилось – то случилось. Возрождение флота зависит от воли главы государства. Захочет государство иметь флот, оно будет его иметь. Ветераны флота надеются, что если не при их жизни, то хотя бы при жизни их внуков появится отечественный флот, и в Одесский порт войдут суда под украинским флагом, а мы будем горды за нашу державу.

Глава ветеранской организации рассказал, что большую помощь ветеранам оказывает Украинская морская партия Сергея Кивалова. Политической силой было выделено новое помещение Клубу капитанов и старших механиков, когда Клуб «попросили» из Дворца моряков.

Члены Украинской морской партии тоже пришли к обелиску в этот праздничный день, чтобы поздравить ветеранов морского флота с их профессиональным праздником.

К собравшимся обратилась глава фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете Светлана Осауленко:

В этот солнечный праздничный день я хочу пожелать здоровья нашим ветеранам и мудрости нашему правительству, чтобы вспоминать о них не только в праздники. Украинская морская партия Сергея Кивалова делает все возможное, чтобы украинские суда ходили под украинским флагом. Сегодня мы пришли, чтобы почтить память моряков, погибших при исполнении обязанностей, и поблагодарить тех, кто верой и правдой работал на благо страны. Очень важно чтить людей, которые отдали силы ради процветания Черноморского морского пароходства.

Поздравив всех присутствовавших, Светлана Осауленко зачитала поздравительный адрес к ветеранам ЧМП лидера партии Сергея Кивалова.

Как известно, лидер Украинской морской партии, народный депутат Украины Сергей Кивалов занимает активную позицию в отношении развития морехозяйственного комплекса и занимается проблемами моряков. Так, продолжает свою работу группа по защите прав моряков при Юридической клинике. По инициативе парламентария была разработана новая методика расчета ставок сборов для украинских портов, после имплементации которой тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Также ведется работа над принятием новой редакции Морской доктрины Украины и ратификации Конвенции Международной организации труда 2006 года «О труде в морском судоходстве», которая будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда. Эти проекты и целевые программы способствуют реализации стратегической задачи Украинской морской партии – возрождению Украины как морской державы, а также развитию экономики Одесского региона и всего государства.

В первую очередь, мы работаем над возобновлением в нашем городе прибрежного судоходства и запуском вдоль одесского побережья морских трамваев. Еще одним важным аспектом деятельности нашей политической силы является защита украинских моряков, работающих под иностранными флагами.

В День работников морского и речного флота от всей души поздравляю вас с этим праздником. Искренняя благодарность за ваш вклад в развитие морской отрасли нашей страны. Ваша заслуга не только в том, что вы на протяжении многих лет добросовестно трудились на флоте, но и в том, что привили своим детям и внукам любовь к морской стихии. Теперь уже они продолжают славные морские традиции, выбрав эту сложную, во многом опасную, но такую важную для всех нас профессию. Уверен, что совсем скоро вы станете свидетелями возрождения отечественного морского флота, и в дальнее плавание, наконец, выйдут суда под украинским флагом, – говорится в приветствии народного депутата Украины Сергея Кивалова, которое зачитала Светлана Осауленко.

Еще одна добрая весть, оглашенная в день праздника: в скором времени распахнет свои двери Одесский музей морского флота. Уже создана комиссия по экспозиции. Восстановительные работы начинаются.

Областной совет подписал договор с Администрацией морских портов Украины, которая обязуется восстановить Музей в прежнем виде, чтобы вновь появилась яркая жемчужина на карте Одессы.

Олег Пастернак сообщил, что и в этом вопросе содействие оказывает Украинская морская партия Сергея Кивалова, и пообещал, что организация ветеранов флота и Ассоциация морских капитанов Одессы будет держать этот вопрос под контролем.

Недавно вопрос будущего музея рассматривался на заседании Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Сергей Васильевич принял морскую общественность, на этом совещании присутствовало и руководство Украинской морской партии. Мы были внимательно выслушаны по вопросу возрождения нашего Музея морского флота, все-таки в Одессе, нашей морской столице, он должен быть, потому что это единственный морской музей такого уровня в Украине. Было составлено обращение народного депутата Сергея Васильевича Кивалова в Одесский облсовет, на балансе которого находится этот музей. Безусловно, оно тоже сыграло свою положительную роль в том, что сейчас активизировался вопрос по возрождению Одесского морского музея,

- рассказывает Олег Пастернак, председатель ветеранского объединения ЧМП.

К счастью, появились люди, которые понимают, что значит музей для морского флота, для морской державы. Это символ, это наша история, которую должны знать новые поколения одесситов. Честь и хвала тем, кто поможет его восстановить,

– отметил Олег Пастернак.

Работники ЧМП отметили свой профессиональный праздник. Главное – это радость общения. Ветеран флота, поэт Вадим Михайлович Дмитриев даже отозвался поэтическими строками и признался:

Очень рад, что еще есть с кем встречаться. Здесь сегодня те, кто помнит Черноморское морское пароходство – славу нашего города. Воссоздать его трудно, куда легче было разрушить. Но, верю, что флот будет восстановлен. Раз есть море, морские учебные заведения, то должны быть и моряки. И придет такое время, когда они будут работать на нашу страну.

К счастью, было у памятника и много молодых лиц. Среди них – студентка Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета Мария Дучева:

Одесса – морской портовый город. И мне как одесситке очень важно, что мы отмечаем эту дату – День работников морского и речного флота. Каждый год мы чтим память погибших моряков, приходя к этому обелиску, принося сюда живые цветы.

Почетными грамотами в этот день были награждены ветераны морского флота Одессы, в том числе Степан Ермоленко, Николай Грищук, Николай Гулеватый, Федор Коновалов, отметивший свое 90-летие Степан Витковский и бывший президент ЧМП Сергей Мелащенко. Особо был отмечен вклад Олега Яковлевича Пастернака, который был награжден Почетной грамотой Одесского отделения Национального союза журналистов Украины.