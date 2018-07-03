Стали известны финалисты вокального конкурса «Песни у моря»

Субботним вечером в городском саду снова звучала музыка. Здесь проходил второй этап вокального конкурса-фестиваля «Песни у моря», инициированный народным депутатом Украины Сергеем Киваловым.

По итогам отборочного тура лучшие участники продемонстрировали свои таланты одесситам.

Конкурс «Песни у моря», так же, как и конкурс «Пою тебе, Одесса моя», который проходит по инициативе и при поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова, набирает обороты, вызывая большой интерес не только у одесситов, но и у жителей разных областей страны. Вы видите, какое количество людей приходит, и такой же аншлаг, я уверен, будет и в финале. У этого конкурса есть определенные нюансы. В членах жюри каждый год принимают участие звездные гости. В прошлом году это был Юрий Степанец, финалист «Лиги смеха», выпускник нашего университета, в этом году украинская певица Наталья Валевская, так же выпускница Киевского института права и интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия». Думаю, что те люди, которые принимают участие в этом конкурсе, получают массу позитивных эмоций и очень много хороших впечатлений. А хорошие впечатления сегодня – этот тот ресурс, который необходим нашему городу, области, и в целом государству,

- поделился глава первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

Восходящие звезды одесской эстрады Юлиана Игнатовская и Анастасия Борисова, солистки дуэта «Сестры Мэрри», исполняют еврейские песни на идиш, в большинстве из репертуара знаменитого американского джазового дуэта «Сестры Бэрри».

Песня «Abi gezund», с которой мы сегодня выступаем - это песня-тост, пожелания всем людям здоровья, счастья, любви,

- поделилась Юлиана Игнатовская.

В конкурсе «Песня у моря» девушки участвуют впервые, и считают, что такие конкурсы позволяют раскрывать таланты нашего города.

Эти конкурсы очень важны. Они помогают не только открывать новые коллективы и исполнителей, но это еще и развлекательная программа для одесситов, для туристов, чтобы все знали, что наша одесская земля богата талантами,

- считает Анастасия Борисова.

Восьмилетний Рома Остапчук исполнил песню «Маленький кораблик» о мальчике, который мечтает стать капитаном. Хотя у самого Ромы мечты совсем другие. Конкурс «Песня у моря» для него является очередной ступенькой к его профессиональной карьере.

Я пою уже три года. Участвовал в других конкурсах. Когда вырасту, хочу стать певцом,

- признался Рома.

Виталию Непомнящему всего 12 лет, но он уже закончил музыкальную школу по классу фортепиано и гитары. Уже четыре года он играет на саксофоне. Его песня так и называет «Я и саксофон».

Во-первых, мне нравится играть на саксофоне, а во-вторых – песня про меня и про море. В этой песне рассказывает о том, что, родившись в Одессе, я очень люблю играть на саксофоне,

- рассказывает Виталий.

Участие в конкурсе – это инициатива его мамы, которая всегда помогает ему и поддерживает его во всех начинаниях.

Конкурс «Песни у моря» анонсировался по телевидению, и к нам обратилось огромное количество желающих поучаствовать. 25 июня все они прошли первый отборочный тур в стенах Одесской юридической академии, а сегодня они дают прекрасный концерт. Мы показываем итоги нашего отборочного тура,

- рассказывает Директор центр культуры Одесской Юракадемии Ольга Слуцкая.

По ее словам, формат конкурса-фестиваля не ставит возрастные ограничения для участников. Возраст исполнителей начинается от пяти лет. Так же нет строгих требований к репертуару – песни могут быть не только о море или об Одессе.

Мы хотим подарить людям хорошее настроение, хорошее времяпровождение, радость, улыбки, праздник. Сергей Васильевич поддерживает творчество не только студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», он также помогает развивать прекрасные молодые таланты в нашем городе и стране. Мы хотим показать новых исполнителей, дать им возможность проявить себя,

- поделилась Ольга Слуцкая.

Финал конкурса «Песни у моря» и гала-концерт состоится 7 июля и пройдет на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в Затоке. Среди участников будут выбраны лучшие и определены победители, которые получат ценные призы и подарки.