7 июля состоится финал вокального конкурса «Песни у моря» АНОНС

7 июля состоится финал и гала-концерт конкурса «Песни у моря», который проходит по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Вокалисты исполнят свои композиции, победители будут удостоены ценных призов, подарков и возможностью записать песню в одной из лучших профессиональных студий Одессы. Также в рамках финала всех ожидает выступление звездных гостей - популярной певицы, основательницы академии искусств «Muza production», магистра музыкального искусства, члена жюри международных конкурсов ВАЛЕВСКАЯ и участников конкурса «Евровидение 2012», финалистов национального отбора «Евровидение 2017» - группы «Kivi Project». Будет ярко и интересно, не пропустите!

Начало в 16:00, база отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в Затоке.