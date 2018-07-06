Сергей Кивалов против поднятия тарифов на воду для одесситов

Народный депутат Украины Сергей Кивалов считает новые тарифы на воду для населения необоснованными и невыполнимыми, и требует от премьер-министра проверки их обоснованности и пересмотра, принятого Нацкомиссией решения.

Постоянное повышение цен тарифов на жилищно-коммунальные услуги приводит к увеличению количества получателей жилищных субсидий, рост социальной напряженности среди населения, а также увеличение уровня бедности даже среди трудоспособного населения. Правительство однозначно не справляется с волнообразным ростом количества получателей субсидий и тем не менее продолжает не популярную и неэффективную политику роста тарифов.

26 июня 2018 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении на 20% тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей города Одессы.

Так согласно принятому Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решения, потребителям за каждый кубометр холодной воды придется платить 20,66 грн., куда входит оплата 11,12 грн. за водопотребление и 9,54 грн. за водоотведение. Сегодня цена за вышеуказанные услуги составляет 17,3 грн. Жителям частного сектора соответствии с новыми тарифами необходимо будет платить за каждый кубометр по 19,30 грн. Тогда как действующий тариф составляет 16,12 грн. Таким образом, например, без счетчика одесситы будут платить около 120 гривен, если у них есть ванная и газовый нагреватель, против 100,3 грн. ранее установленного тарифа за воду.

«Учитывая низкий уровень доходов граждан и крайне сложное социально-экономическое положение в стране, принято решение о повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения не может быть выполнено гражданами Украины.

Установления новых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения вызвало резкое возмущение всех жителей Одессы. Ежемесячная оплата за жилищно-коммунальные услуги забирает «львиную долю» бюджета среднестатистической одесской семьи, что приводит к резкому обнищанию людей. В такой ситуации увеличение тарифов недопустимо», - отмечает в своем обращении на имя премьер-министра Владимира Гройсмана народный избранник.

Сергей Кивалов настаивает на проверке обоснования повышения тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и недопущения их начисления потребителям города Одессы.

Ситуация в Украине с тарифами на воду для населения не равномерная. В западных областях страны цены как правило ниже чем в центральных и восточных. Так самая низкая цена у поставщиков: КП "Тернопольводоканал" 4,30 грн. + 5,82 грн, КП "Луцкводоканал" 4,72 грн + 4,62 грн. и др. Исключение составляют КП "ПУВКХ города Ужгорода" 10,17 + 5,36, самая высокая цена за воду на востоке станы предоставляется КП "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" 11,59 грн. + 4,15 грн.

В водоканале традиционно объясняют предстоящее повышение тем, что с момента последнего пересмотра тарифов существенно подорожали производственные материалы, реагенты для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы. Кроме того, водоснабжающая инфраструктура ветшает, нуждается в ремонтах и обновлении.

Однако, необходимо заметить, что в связи с тем, что предоставление услуги осуществляется монопольно, то при отсутствии конкуренции на рынке поставщик не заинтересован во внедрении мероприятий, понижающих себестоимость предоставляемых услуг. Вот по этой простой причине монополист обосновывает только всевозможные удорожания и рост своих расходов, а контролирующие государственные органы, погрязшие в коррупции, давно не выполняют свои функции контроля. Иными словами, потребителю в очередной раз предлагается оплатить бесхозяйственность монополии и заоблачное статусное потребление коммерсантов и чиновников.

Своевременность депутатской инициативы и актуальность проблемы завышенных тарифов подтвердил социологический опрос, проведенный специалистами Центра политических и социологических исследований «Аргумент» среди одесситов.

Соцопрос был проводился в начале этого месяца, опрошено 800 жителей Одессы, теоретическая ошибка выборки при доверительном интервале 0,95 не превышает 3,6%. Как барометр общественного мнения опрос в целом показал негативное отношение респондентов к предстоящему повышению тарифа на холодную воду.

Подавляющее большинство респондентов 94,1% негативно оценивают грядущее повышение тарифов на холодное водоснабжение. Так 62.5% из них считают это результатом действий существующей власти, а 31,6% опрошенных оценивают повышение тарифов как спекуляцию и только 3,3% считают ситуацию объективно сложившейся, а 2,6% затрудняются ответить.

Дороговизна холодной воды проявила себя в высоком долевом выражении при оплате коммунальных услуг. Так 56,9 % опрошенных считают, что доля оплаты за воду составляет от 20 до 50% от всей суммы платежа за коммуналку.

Грядущее повышение цен на воду 87,4 % опрошенных считают экономически необоснованным изъятием средств у населения, тогда как только 10,9 % затрудняются ответить.

Социологический опрос выявил так же осведомленность респондентов относительно инициативы народного депутата Сергея Кивалова о необходимости пересмотра цен на услуги водоснабжения об указанной инициативе знают 77,4 % опрошенных.

Учитывая недовольство одесситов грядущим подорожанием воды и канализации Сергей Кивалов настаивает на проверке обоснования повышения тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и недопущения их начисления потребителям города Одессы.