«Золотой Дюк»: в Украине впервые прошел масштабный форум по уголовному праву и процессу

Летний форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк» прошел в Национальном университете «Одесская юридическая академия». В нем приняли участие более четырехсот человек – ведущих адвокатов страны, судей, ученых и преподавателей университетов.

Конференция организована Ассоциацией адвокатов Украины совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») и Советом адвокатов Одесской области.

Принимать в нашем храме науки Форум «Золотой Дюк», на котором ежегодно обсуждаются вопросы уголовного права, уголовного процесса, – это событие для Национального университета «Одесская юридическая академия

Двадцать лет назад мы открыли факультет адвокатуры в Одесской юридической академии. Время показало правильность этого решения, и мы дорожим этим направлением в образовании. Здесь сосредоточена сильная научная правовая школа, многие наши учёные, преподаватели являются практикующими адвокатами, членами Совета адвокатов Одесской области.

На мой взгляд, проведение таких мероприятий действительно несёт в себе большую пользу не только для самих участников, но и для тех, кто обращается за юридической помощью, ведь благодаря подобным форумам повышается уровень, качество предоставляемых юридических услуг. А поэтому юристы со всей Украины должны сотрудничать, перенимать опыт, совершенствовать своё профессиональное мастерство.

Сегодня отечественная юриспруденция нуждается в реформировании, следует менять, дорабатывать уголовно-процессуальный кодекс. К этому вопросу в работе Верховной Рады подключена и группа преподавателей кафедр уголовно-процессуального цикла нашего вуза. Дискуссии нынешнего форума адвокатов тоже вносят свою лепту. А я как народный депутат готов лоббировать в парламенте наработанные Форумом решения. — отметил на открытии Форума президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

Ученые Национального университета «Одесская юридическая академия» активно участвуют и в законопроектной работе. Например, когда в прошлом году в рамках судебной реформы принимались изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины были подготовлены предложения, которые касались состава суда, определения коллегий судей для рассмотрения уголовных производств, кассационного производства, производства по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам.

Кроме того, были поданы замечания и предложения к проекту Закона "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов" после второго чтения, в той части, которая касалась уже досудебного расследования.

Были так же сформулированы иные предложения, направленные в Верховную Раду Украины.

Кроме того, пройдя серьёзнейший отбор, учёные Национального университета «Одесская юридическая академия» входят в состав научно-консультативного совета при Верховном Суде и научно-консультативного совета при Государственном бюро расследований.

При Одесской Юракадемии создан Научно-экспертный Центр, который занимается проведением научных экспертиз, разрабатывает проекты нормативных актов, готовит на основе научного анализа предложения к существующим проектам нормативных актов по заказу органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, граждан предоставлять правовую помощь в организации малого и среднего бизнеса, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности. Кроме того, научно-экспертный центр занимается проведением юридических экспертиз документов (договоров, соглашений и т.д.), разработкой и внедрением программ и мероприятий, направленных на повышение уровня правовой образованности населения, выступает со организатором научно-практических семинаров, практикумов, тренингов, сотрудничает с научными и общественными организациями Украины и зарубежья.

Здесь же на форуме состоялось событие, очень значимое для города. Это подписание партнерского Меморандума между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и адвокатским объединением «Barristers». Согласно подписанному меморандуму ведущие адвокаты страны будут оказывать бесплатную правовую помощь для малообеспеченных граждан в Юридической клинике. Созданная около двадцати лет назад клиника НУ «ОЮА» ежедневно принимает до 40-50 человек.

Документ подписали президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов и Глава Одесского отделения Ассоциации адвокатов Украины Денис Пономаренко.

Денис Пономаренко – выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия». Ведущий адвокат признается, что его практическая деятельность началась именно с Юридической клиники, за что он очень благодарен судьбе:

Будучи студентом третьего курса, благодаря Юрклинике, я уже имел небольшой опыт в профессии, затем был приглашен на работу в юридическую фирму, а спустя время – основал собственную компанию.

Глава Одесского отделения ААУ заметил, что подписанный Меморандум между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Адвокатским объединением «Barristers», специализацией которого является уголовное право и процесс, очень важен для помощи малообеспеченным одесситам в защите их интересов. Этот договор также обеспечит студентов Одесской Юракадемии необходимой платформой, на базе которой они смогут реально получать адвокатскую практику. Лекции ведущих адвокатов станут для студентов Одесской юридической академии хорошим подспорьем для их профессионального становления, а практика и работа в адвокатском объединении – прекрасным началом успешной карьеры в сфере юриспруденции. По итогам лучшие студенты будут трудоустраиваться по специальности.

За помощь и поддержку в организации форума президент университета Сергей Кивалов был отмечен Почетной грамотой Ассоциации адвокатов Украины.

Принимая награду, Сергей Васильевич высказал пожелание, чтобы обсуждения и встречи этого профессионального сообщества проходили систематически в стенах НУ «ОЮА», и его предложение было поддержано всеми участниками.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош в своем выступлении отметила высокий уровень молодых выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия», с которыми есть хороший опыт сотрудничества:

Я думаю, это очень актуально – встретиться, ощутить одесское радушие и поговорить на профессиональные темы. Законодательство в области уголовного права претерпело изменения, и нам есть что обсудить. Сегодняшний форум посвящен тем инструментам и практикам, которые адвокаты могут использовать в своей работе для защиты клиента. Вместе с судьями мы обсуждаем наши общие задачи. Иногда это является толчком для обсуждения каких-то узких вопросов, вынесения резолюций, выработки законодательных инициатив.

В Форуме принимали участие не только ведущие адвокаты страны, но и судьи всех инстанций. В их числе – судьи Верховного суда – Надежда Стефанив и Александра Яновская.

Когда собираются профессионалы – адвокаты, судьи, ученые, преподаватели, – им есть что обсудить и о чем подискутировать в свете сегодняшнего уголовного процесса. Но, разумеется, все проблемы одним махом не решить. Необходимо менять не только действующее законодательство, но и мышление людей, имеющих право его применять. И я как действующий судья, а в прошлом – адвокат и ученый считаю, что основная проблема – в вопросах применения норм законодательства.

— говорит судья Верховной палаты Верховного суда профессор Александра Яновская.

Во время Форума Ассоциации адвокатов Украины обсуждаются не только практические вопросы, но и предложения, как их успешно разрешать.

Это замечательная конструкция, с помощью которой можно выработать законотворческие идеи и практику их применения, — рассказал Глава Одесского отделения ААУ Денис Пономаренко. — Главные проблемы в уголовном праве и процессе на сегодняшний день, на мой взгляд, — это нехватка судей, низкое качество досудебного расследования и, к сожалению, порой, низкое качество работы защитников в уголовном процессе.

В чем сходятся ведущие адвокаты, как старой закалки, так и судебные защитники новой генерации, это в том, что необходимо вернуть суд присяжных, который позволил бы быстро, эффективно и справедливо выносить приговоры.

Глава Совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Иосиф Бронз тоже полагает, что необходимо вернуть присяжную адвокатуру и работать над повышением качества оказания правовой помощи, а начать реформирование Иосиф Львович призывает адвокатов… с себя:

Адвокатура – очень востребованная сегодня профессия и нуждается в опытных и добросовестных специалистах. Простой факт: за последние двадцать пять лет число адвокатов в Украине увеличилось в десять раз. Но в сравнении с западными странами их у нас все еще недостаточно.

Но я не устаю напоминать и повторять молодым: адвокатура – это не средство кормления, это служение общественное.

Здесь, на Форуме, поднимаются очень важные вопросы, связанные с несовершенством нашей Конституции, обсуждаются действующие законы, которые необходимо приводить к тем европейским стандартам и которым мы должны соответствовать. К сожалению, пока идет лишь процесс накопления законов, которые мы пытаемся совершенствовать, а явных позитивных изменений мы не видим. — рассказа Иосиф Бронз.

Напомним, что ранее Национальный университет «Одесская юридическая академия» подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным союзом адвокатов Украины. Документ стал залогом взаимовыгодного сотрудничества не только для адвокатов Одесской области, но и всей Украины. Он предусматривает трудоустройство выпускников Одесской Юракадемии в ведущих адвокатских компаниях страны.

На факультете адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия» готовят настоящих специалистов, здесь читают специальные курсы: адвокат в уголовном, административном, гражданском производствах, историю адвокатуры и другие. Более 50 преподавателей университета – практикующие адвокаты.

Сейчас в стране продолжается вступительная кампания и у выпускников 11-х классов есть возможность стать студентом Национального университета «Одесская юридическая академия», освоить престижную профессию и построить успешную карьеру в сфере юриспруденции.