Сергей Кивалов: Сегодня никто не знает точного количества пропавших без вести

В четверг, 12 июля, Верховная Рада приняла закон «О правовом статусе пропавших без веcти».

Нельзя сказать, что этот закон своевременный, он уже опоздал на несколько лет. Ведь на сегодняшний день не ведется никакого общего учета граждан, пропавших без вести. Это касается как граждан, пропавших без вести, в военных конфликтах, так и гражданских лиц. — разъясняет Сергей Кивалов. — В настоящее время учет и поиск без вести пропавших граждан фрагментирован и хаотичен. Единого реестра не существует. То есть, сколько всего в Украине пропало без вести людей и за какой период – никто не знает. Более того – их особо никто не ищет.

Парламентарий так же сообщил, что, к примеру, МВД ведет собственную базу поиска без вести пропавших. В тоже время Минобороны ведет свой, отдельный учет без вести пропавших военнослужащих. Государственная миграционная служба ведет базу государственной регистрации граждан по месту жительства. Решения судов о признании граждан без вести пропавшими находятся в едином государственном реестре, в котором регистрируются все остальные решения. То есть, вычленить и систематизировать именно эту категорию решений крайне сложно. Органы регистрации актов гражданского состояния вообще не регистрируют такой акт, как признание гражданина без вести пропавшим.

Я не буду говорить, что закон, который мы приняли – идеален. Ко второму чтению я предлагал внести в текст закона одиннадцать поправок. Пять из них учтены. В частности, я предложил – и коллеги в зале меня поддержали, что пропавший без вести человек имеет право не быть признанным умершим, если на то нет достаточных доказательств. Это мое замечание было вызвано большим количеством злоупотреблений, особенно афер с недвижимостью, когда человека выкрали, спрятали, быстро признали без вести пропавшим, а затем и умершим, а квартиру прибрали к рукам. А функция государства при этом сведена к нулю, розысками никто и не думал заниматься. И даже в случае, когда пропавший гражданин впоследствии находится – вернуть имущество для него не представляется возможным. Так появилась еще одна моя поправка. На мой взгляд – важнейшая: в случае возвращения, лицо, считавшееся пропавшим без вести, получает возможность полностью восстановить свои права и возобновить правовой статус. Естественно, эти поправки были учтены.

— сообщил депутат-юрист.

Так же Сергей Кивалов отметил, что до сегодняшнего дня для розыска пропавших без вести людей не существовали ни механизмы, ни нормативная база. А вновь принятый закон, по его мнению, может кардинально поменять ситуацию, приблизив украинское законодательство в этой части к европейским стандартам права.

Несмотря на то, что ни механизм, ни нормативная база для розыска пропавших без вести людей так и не создана, новый документ хотя бы предусматривает прописывание эффективного механизма для формирования единого реестра пропавших. Ведь это не нормально, когда пропавшие без вести не имеют никакого правового статуса, например, на их семьи не распространяются различного рода льготы!

— возмущается политик.

По словам депутата, в теме «пропавших без вести» есть и обратная сторона медали. Ведь, на фоне развала экономики, обнищания большинства населения, хаоса в жилищно-коммунальной сфере и ослабления борьбы с преступностью, вполне могут активизироваться злоупотребления как со стороны должников, желающих фиктивно «без вести пропасть», так и третьих лиц, желающих незаконно завладеть недвижимым имуществом граждан, добившись признания их без вести пропавшими. Это уже компетенция правоохранительных органов, а законодательство в этой сфере еще требует доработки.

К принятию закона призывала Украину и ПАСЕ. В одной из своих Резолюций под названием «Лица, пропавшие без вести во время конфликта в Украине», еще в 2015 году, Ассамблея призвала Украину создать специализированный правительственный орган, который займется координацией этого вопроса от А до Я.

Так же Мониторинговая миссия ООН неоднократно обращала внимание на то, что в Украине пропадают без вести много людей именно во время военных конфликтов, и никакой информации о них нет вообще.

Приняв закон «О правовом статусе пропавших без вести», мы показали и то, что учитываем мнение международных экспертов. Хотя это не главное. Главнейшим является то, что мы отстаиваем права своих сограждан, которые оказались в нелегкой, а порой, и в критической ситуации. — резюмировал Сергей Кивалов. — Каждый наш гражданин должен быть уверен, что он живет в государстве, где права человека – не пустой звук.