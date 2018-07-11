В Одессе прошел многотысячный Крестный ход в день празднования Касперовской иконы Божией Матери

12 июля весь православный мир отмечает замечательную дату – День памяти апостолов Петра и Павла, а также - день празднования Касперовской иконы Божией Матери, которая считается Небесной Покровительницы Причерноморского края.
Это один из наиболее важных праздников в году, которым завершается Петров пост. Православные верующие 4 июня вступили в один из четырех многодневных постов – Петров (Апостольский пост), учрежденный Церковью в память о служении и страданиях святых апостолов.
Петров пост всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается 12 июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении Преосвященного Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященного Диодора, епископа Южненского, Преосвященного Виктора, епископа Арцизского, Преосвященного Сергия, епископа Болградского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, а также многочисленного духовенства.
Икона Касперовской Божьей Матери имеет свою удивительную историю.
В царствование блаженной памяти императрицы Елисаветы Петровны по нынешним уездам Херсонской губернии, Елисаветградскому и Александрийскому, раскинуты были славяно-сербские поселения. Жили тут выходцы из Трансильвании, Сербии и иных славянских земель, прибывшие в Новороссию по вызову русского правительства для защиты южных границ империи от набега татарских и турецких орд. Государственная власть дала им возможность соорудить небольшие крепости, учредила здесь для православного населения особую, так называемую Славянскую епархию, и дала этой пограничной полосе название Славяно-Сербии, - Ново-Сербии.
Вслед за завоеваниями России, которые последовали в XVIII столетии при царствовании императрицы Екатерины II, сербские полки были распущены. Вокруг бывших крепостей были устроены мирные города и местечки; а люди, жившие в них, занялись земледелием, торговлей и скотоводством. В царствование государя Александра Благословенного много было в Херсонском крае русско-сербских семей, хранивших добрые нравы, старые обычаи и крепкую привязанность к Православной вере. И наш чудотворный Касперовский образ Богоматери принадлежал именно сербской семье. Предок ее, какой-то благородный серб, в середине XVIII века поселившийся в Херсонской губернии, вынес из Трансильвании родовой образ Пресвятой Богородицы. Святыня, как благословение, переходила из рода в род и в 1809 году была получена херсонской помещицей, женой штабс-капитана Николая Касперова Иулианией Ионовной. Кто, когда и где именно писал этот образ, никто не знал и не помнил. И вот, недалеко от г. Херсона, в небольшом селе Касперово (которое ныне называется Кизомыс, Белозерского района, Херсонской области) в семье незнатной и по мирскому положению далеко не превознесенной, благоугодно было Матери Божией просиять знамениями и чудесами.
С этой иконой было связано множество чудес, когда люди исцелялись с ее помощью. И в наши дни к ней обращаются верующие с просьбами и надеждами на исполнение самых сокровенных чаяний.
Следует отметить, что в молитве, обращенной к Касперовской иконе, есть такие слова:
После завершения богослужения по традиции был совершен Крестный ход с Касперовским чудотворным образом Царицы Небесной от Свято-Успенского кафедрального собора до Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы, в котором приняло участие несколько тысяч верующих.
Под звон колоколов шествие, состоящее из празднично одетых людей, с песнопениями, двинулось по улице Преображенской в сторону Соборной площади. Многие одесситы были с детьми. Движение транспорта по улице Преображенской было ненадолго приостановлено. Прохожие с интересом следили за шествием, многие присоединились к Крестному ходу.
На площади перед собором у фонтана, был совершен праздничный молебен, во время которого духовенство во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании Одессы.
Агафангел пожелал Украине:
Также Агафангел напомнил о том, что первый Крестный ход состоялся в Одессе в 1852 году с образом Царицы Небесной Касперовской и назвал наш город Богоспасаемым, заметив, что Одессу всегда защищала Милость Божья.
Именно поэтому так важна Молитва Благодарения Божьей матери за ее милость, которая спасает народы и целые города.
Этот июльский день запомнится всем, кто принимал участие в празднике как светлый, наполненный благими чувствами и помыслами.
Ощущение единства одесситов, их нацеленность и устремленность к православным ценностям и традициям, глубина веры - укрепляют нашу надежду на то, что у нашего Богохранимого Города прекрасное, здоровое и счастливое будущее.