В Одессе прошел многотысячный Крестный ход в день празднования Касперовской иконы Божией Матери

12 июля весь православный мир отмечает замечательную дату – День памяти апостолов Петра и Павла, а также - день празднования Касперовской иконы Божией Матери, которая считается Небесной Покровительницы Причерноморского края.

Это один из наиболее важных праздников в году, которым завершается Петров пост. Православные верующие 4 июня вступили в один из четырех многодневных постов – Петров (Апостольский пост), учрежденный Церковью в память о служении и страданиях святых апостолов.

Петров пост всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается 12 июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении Преосвященного Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященного Диодора, епископа Южненского, Преосвященного Виктора, епископа Арцизского, Преосвященного Сергия, епископа Болградского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, а также многочисленного духовенства.

Икона Касперовской Божьей Матери имеет свою удивительную историю.

Вот как описывает обстоятельства обретения этого образа церковный историк протоиерей Сергей Петровский:

В царствование блаженной памяти императрицы Елисаветы Петровны по нынешним уездам Херсонской губернии, Елисаветградскому и Александрийскому, раскинуты были славяно-сербские поселения. Жили тут выходцы из Трансильвании, Сербии и иных славянских земель, прибывшие в Новороссию по вызову русского правительства для защиты южных границ империи от набега татарских и турецких орд. Государственная власть дала им возможность соорудить небольшие крепости, учредила здесь для православного населения особую, так называемую Славянскую епархию, и дала этой пограничной полосе название Славяно-Сербии, - Ново-Сербии.

Вслед за завоеваниями России, которые последовали в XVIII столетии при царствовании императрицы Екатерины II, сербские полки были распущены. Вокруг бывших крепостей были устроены мирные города и местечки; а люди, жившие в них, занялись земледелием, торговлей и скотоводством. В царствование государя Александра Благословенного много было в Херсонском крае русско-сербских семей, хранивших добрые нравы, старые обычаи и крепкую привязанность к Православной вере. И наш чудотворный Касперовский образ Богоматери принадлежал именно сербской семье. Предок ее, какой-то благородный серб, в середине XVIII века поселившийся в Херсонской губернии, вынес из Трансильвании родовой образ Пресвятой Богородицы. Святыня, как благословение, переходила из рода в род и в 1809 году была получена херсонской помещицей, женой штабс-капитана Николая Касперова Иулианией Ионовной. Кто, когда и где именно писал этот образ, никто не знал и не помнил. И вот, недалеко от г. Херсона, в небольшом селе Касперово (которое ныне называется Кизомыс, Белозерского района, Херсонской области) в семье незнатной и по мирскому положению далеко не превознесенной, благоугодно было Матери Божией просиять знамениями и чудесами.

С этой иконой было связано множество чудес, когда люди исцелялись с ее помощью. И в наши дни к ней обращаются верующие с просьбами и надеждами на исполнение самых сокровенных чаяний.

Следует отметить, что в молитве, обращенной к Касперовской иконе, есть такие слова:

...осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя: разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшном суде Сына Твоего...

После завершения богослужения по традиции был совершен Крестный ход с Касперовским чудотворным образом Царицы Небесной от Свято-Успенского кафедрального собора до Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы, в котором приняло участие несколько тысяч верующих.

Под звон колоколов шествие, состоящее из празднично одетых людей, с песнопениями, двинулось по улице Преображенской в сторону Соборной площади. Многие одесситы были с детьми. Движение транспорта по улице Преображенской было ненадолго приостановлено. Прохожие с интересом следили за шествием, многие присоединились к Крестному ходу.

На площади перед собором у фонтана, был совершен праздничный молебен, во время которого духовенство во главе с Высокопреосвященнейшим Агафангелом вознесли молитвы о мире в Украине и процветании Одессы.

Агафангел пожелал Украине:

Богохранимой стране нашей - мир, тишину, здравие и спасение...

Также Агафангел напомнил о том, что первый Крестный ход состоялся в Одессе в 1852 году с образом Царицы Небесной Касперовской и назвал наш город Богоспасаемым, заметив, что Одессу всегда защищала Милость Божья.

Именно поэтому так важна Молитва Благодарения Божьей матери за ее милость, которая спасает народы и целые города.

Иконы Богоматери, находящиеся по всей земле, дают возможность благословлять воинов, детей, болящих и путешествующих. Мы всегда в долгу перед Царицей Небесной - подчеркнул Агафангел. – И сегодня, когда пришло время испытаний для церкви, мы молимся за то, чтобы Царица Небесная шествовала с нами, давала добрые советы, для того, чтобы мы чувствовали, что мы не одиноки на этой грешной земле, с нами Господь и Богоматерь,

- сказал Владыка.

Братство среди народов славянского мира, стремление стать чище, лучше и добрее, исполнение божественных заповедей - то, о чем мы никогда не должны забывать. Любовь и благословение пусть пребывают всегда, радуя и утешая. Мы счастливы что Одесса всегда была и остается православной.

- завершил свою проповедь Агафангел.

Этот июльский день запомнится всем, кто принимал участие в празднике как светлый, наполненный благими чувствами и помыслами.

Ощущение единства одесситов, их нацеленность и устремленность к православным ценностям и традициям, глубина веры - укрепляют нашу надежду на то, что у нашего Богохранимого Города прекрасное, здоровое и счастливое будущее.