15 причин учиться в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

12 июля во всей стране стартовал главный этап вступительной кампании-2018 – в электронных кабинетах абитуриентов открылась возможность подачи заявлений в учреждения высшего образования Украины. Некоторые поступающие уже сделали выбор университета, другие всё ещё теряются в догадках – куда пойти учиться. Это важный выбор и для того, чтобы он был правильным, нужно тщательно подумать и взвесить все «за» и «против». Предлагаем Вашему вниманию 15 главных причин, почему учиться в Национальном университете «Одесская юридическая академия» – это престижно и перспективно.

1. 170-летние славные традиции юридического образования

Национальный университет «Одесская юридическая академия» имеет богатую историю и добрые академические традиции. История его создания уходит своими корнями во времена основания юридического факультета в Ришельевском лицее, когда начала своё формирование Одесская юридическая школа.

В этом году Национальный университет «Одесская юридическая академия» грандиозно отпраздновал свое 20-летие и 170-летие Одесской школы права. Событие было удостоено номинации «Юбилей года» по версии ежегодного рейтинга «Народное признание».

Самый успешный образовательный проект независимой Украины за все годы существования выпустил тысячи высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно защищают права других людей и нашего государства. Национальный университет «Одесская юридическая академия» сумел достичь в своей работе того, к чему многие вузы идут полвека, а то и больше.

Одесская Юракадемия - это уникальное сочетание современного европейского подхода и классических академических традиций. Обустроенная по последнему слову техники материально-техническая база гармонично сочетается с неповторимой атмосферой единения студенчества.

2. Внедрение новейших технологий в образовательный процесс

Образовательный процесс в Национальном университете «Одесская юридическая академия» предполагает внедрение информационных технологий и достижений технического прогресса. В нынешнем году на базе университета был открыт ультрасовременный IT-центр, оборудованный новейшей компьютерной техникой и бесперебойным доступом к Интернету, не имеющий аналогов в нашем городе.

Студенты изучают инновационные и очень востребованные на сегодняшний день учебные дисциплины, такие как «IT-право» и «Электронное судопроизводство». Университет имеет персональный веб-сайт, где содержится вся важная информация о деятельности университета и о мероприятиях, происходящих в его стенах, а также собственные странички во всех наиболее популярных социальных сетях.

Лабораторией информационных технологий НУ «ОЮА» было разработано первое в Украине мобильное приложение, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе, кроме того, учёные университета разработали уникальный чат-бот – помощник преподавателя и студента, который даёт возможность не только ознакомиться со всеми учебными материалами и просмотреть лекции по той или иной учебной дисциплине, но и позволяет в режиме в режиме онлайн коммуницировать с преподавателями и отрабатывать пропуски не выходя из дома. На базе университета действует пять коворкинговых пространств для обучения студентов.

3. Обучение на украинском, русском, английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках

Уже более 10 лет подряд в университете преподается курс лекций по юридическим дисциплинам для студентов 1-4 курсов всех факультетов дневной формы обучения на популярнейших европейских языках - английском, немецком, французском. Также действуют курсы обучения на испанском и итальянском языках. Кроме лекций преподавателей НУ «ОЮА», студенты также имеют возможность посещать лекции приглашенных преподавателей из зарубежных стран. А в 2016 году в университете основана инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, в рамках которой преподавание всех учебных дисциплин ведётся полностью на английском языке. Благодаря хорошим знаниям иностранных языков студенты уже с первых лет обучения имеют возможность участвовать в конференциях, летних и зимних школах, судебных дебатах, которые проводятся в Европе и США, а также претендовать на участие во всевозможных англоязычных стипендиальных и грантовых программах.

4. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и мощнейшая научная база

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» огромное внимание уделяется подбору высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. В вузе преподают более 60 докторов наук и более 400 кандидатов наук.

Важно отметить, что многие из них сами окончили НУ «ОЮА» и именно в родной alma mater сделали свои первые шаги в науке. И это неудивительно, ведь в НУ «ОЮА» самая лучшая в Украине юридическая научная библиотека, оснащённая электронным каталогом, а поэтому поиск нужной литературы занимает всего несколько минут. В структуре Научной библиотеки НУ «ОЮА» функционирует Музей редкой книги, где хранятся поистине уникальные издания – первоисточники украинского права.

Показательным является тот факт, что каждый второй учебник, каждая третья монография в сфере юриспруденции выходят из стен Национального университета. «Одесская юридическая академия» Благодаря тому, что университет является учредителем сразу нескольких периодических научных изданий, имеющих международное признание, перед учёными университета открываются широкие возможности присоединения к мировому научному сообществу.

Ежегодно в университете проводится более 100 различных научных мероприятий, на которых обсуждаются важные аспекты отечественной науки и практики, а учёные имеют возможность донести результаты своих исследований до ведома широкой аудитории.

5. Привлечение к учебному процессу ведущих украинских и иностранных специалистов-практиков

Учебный процесс в университете основывается на гармоничном сочетании теории и практики. Наряду с ведущими теоретиками в области отечественной науки в университете преподают практикующие юристы, журналисты, государственные служащие. Университет регулярно посещают высокие гости и делегации из зарубежных стран, для студентов читают лекции и проводят мастер-классы известные зарубежные профессора, адвокаты, судьи, прокуроры, журналисты, дипломаты и политики.

В разное время с официальными визитами в университет приезжали министр юстиции Украины Павел Петренко, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, Председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньйон, личный адвокат Президента США Барака Обамы Ричард Розенталь, декан юридического факультета крупнейшего в мире Анатолийского университета (Турция) профессор Айдын Уфук, Чрезвычайный и Полномочный посол Щвейцарии в Украине Гийом Шойрер, директор Института Европы Университета Цюриха профессор Андреас Келлерхальс, и другие и почётные гости.

6. Современные образовательная методология и методы обучения

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» огромное внимание уделяется развитию практических навыков у студентов. С помощью инновационных подходов студентам в доступной форме излагают основы будущей профессии. В стенах университета создан Центр тестирования на полиграфе, в котором сертифицированные полиграфологи обучают будущих следователей особенностям работы с «Детектором лжи», есть зал судебных заседаний, в помещении которого проходят импровизированные судебные заседания, и студенты изучают тонкости процессуального законодательства в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу.

Кроме того, к услугам студентов специализированная аудитория «Автоматизированное место следователя, прокурора, детектива», музей огнестрельного и холодного оружия, а также пневматический и огнестрельный стрелковые тиры, где будущие работники правоохранительных органов оттачивают свое мастерство обращения с оружием.

7. Академическая мобильность

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской ассоциации университетов и сотрудничает с престижнейшими учреждениями высшего образования по всему миру. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие университеты Европы и США. Национальный университет «Одесская юридическая академия» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими университетами Европы, студенты могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА» и по окончании получить сразу два диплома.

Кроме того, Одесской Юракадемией налажена академическая мобильность внутри Украины. Университет имеет структурные подразделения за пределами Одессы в 6 городах нашей страны: Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черкассах, Черновцах, а также Кривом Роге. Поступив университет, можно, например, один год или несколько лет проучиться в Одессе, а потом перевестись в структурное подразделение в другом городе или наоборот, поступив в одно из структурных подразделений за пределами Одессы можно затем перевестись в Одессу.

Также можно закончить бакалаврат в одном городе, а на магистратуру поступить в другой. Данная программа создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы имеют желание пожить и поучиться в разных городах Украины.

8. Получение по завершению обучения востребованной, перспективной, высокооплачиваемой профессии

Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города Одессы, а поэтому все без исключения выпускники успешно трудоустраивается по выбранной специальности уже в первый год после окончания университета. При НУ «ОЮА» функционирует Юридическая клиника, где под руководством опытных юристов уже с первого курса студенты могут учиться применять на практике полученные знания, предоставляя юридические консультации и получая таким образом свой первый и такой необходимый опыт в сфере юриспруденции.

Центр трудоустройства и стажировки помогает выступает посредниками между студентами и работодателями и помогает им получить первое рабочее место по своей специальности.

Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признаётся за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях.

9. Непрерывность высшего образования

Обучение в Национальном университете «Одесская юридическая академия» предполагает непрерывность процесса получения высшего образования. При университете создан Юридический колледж, куда можно поступить после окончания 9-го класса общеобразовательной школы (лицея, гимназии) и проучившись три года перейти сразу на третий курс Одесской юридической академии.

После получения диплома бакалавра можно поступить в магистратуру, которая открыта по специальностям «Право», «Международное право», «Политология», «Социология», «Международная журналистика». Следует отметить, что знания, полученные при обучении на бакалавриате позволяют успешно сдать вступительные экзамены в магистратуру. По окончании магистратуры можно трудоустроится по специальности или продолжить образование в аспирантуре и стать кандидатом, а затем доктором юридических наук. К слову, на сегодняшний день в университете действует 5 специализированных советов по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук и учёным, чтобы защититься, не нужно ехать в другой город, можно сделать это в стенах родной alma mater.

10. Возможность заниматься наукой и проводить научные исследования с первого курса обучения

Сейчас всё больше молодых людей проявляет интерес к науке уже с первых курсов обучения. И для таких студентов в университете созданы прекрасные возможности – Студенческое научное общество НУ «ОЮА» всячески поощряет развитие науки среди молодёжи. Регулярно проводятся студенческие научные конференции, посвящённые наиболее актуальным вопросам права, государства и общества, на ежегодной основе проводится конкурс студенческих научных работ по всем учебным дисциплинам, по результатам которого студенты участвуют во всеукраинских конкурсах студенческих научных работ и занимают призовые места.

Преподаватели университета всегда поддерживают студентов в их желании заниматься наукой, выступают руководителями научных исследований, помогают реализовать прогрессивные идеи, благодаря чему научные разработки студентов превращаются в успешные дипломные работы (проекты) и диссертации.

11. Высокий уровень студенческого самоуправления

В университете на высоком уровне развито студенческое самоуправление, которое является важным условием усовершенствования учебно-воспитательного процесса, обеспечение качественного обучения и досуга, воспитания духовности и культуры студентов, повышение социальной активности студенческой молодежи. Студенческий совет не только защищает права и законные интересы студентов и участвует в распределении стипендиального фонда, но и проводит различные культурно-образовательные мероприятия, организует и проводит университетские праздники, благотворительные акции, фестивали, различные конкурсы и кружки для полезного досуга студентов, предоставляющие возможности максимально проявить и реализовать свои творческие способности. Ежегодно студенческим советом организовываются учебные визиты в страны Европы, предполагающие посещение официальных европейских институций, экскурсии в Высшие государственные органы Украины – Верховную Раду, Кабинет Министров Украины, Конституционный Суд.

12. Современная спортивная база и приверженность здоровому образу жизни

Национальный университет «Одесская юридическая академия» располагает современными спортивными стадионами, тренажёрными и танцевальными залами.

При НУ «ОЮА» создан Центр спортивных единоборств, из стен которого выходят чемпионы по дзюдо, самбо, панкратиону, грепплингу, сумо, борьбе на поясах. Настоящая гордость университета – ультрасовременный, мультифункциональный спортивный комплекс, расположенный на самом берегу моря, предусмотрен для занятий физической культурой и проведения соревнований по самым различным видам спорта. Летние и зимние спортивные площадки, теннисные корты и тренажёрные залы позволяют с комфортом заниматься спортом в любое время года и в любую погоду. Помимо занятий физической культурой на спортивной базе университета регулярно проходят соревнования всеукраинского и международного масштаба.

В университете создана атмосфера приверженности к здоровому образу жизни и спортивному развитию – ежегодно проводится традиционная Спартакиада.

Кроме того, в тёплое время года руководство университета организовывает для студентов различные спортивные мероприятия на природе, на берегу моря – велосипедные заезды, забеги, соревнования по пляжным видам спорта.

Всё это в комплексе позволяет студентам университета не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и достигать огромных высот в спорте – в копилке спортивных побед Национального университета «Одесская юридическая академия» более 100 медалей высшей пробы со всеукраинских и международных первенств.

13. Современные условия обучения, досуга и быта

Университет динамично развивается и совершенствуется, чтобы соответствовать постоянно растущим стандартам образования в учебный процесс внедряются новейшие технологии. Все учебные корпуса обустроены по последнему слову техники и оснащены всем необходимым оборудованием и бесперебойным доступом к сети Интернет. Лекционные аудитории оборудованы кинопроекторами и мультимедийными досками, что позволяет показывать студентам на занятиях презентации и демонстрировать обучающие фильмы.

Одесская юридическая академия располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости к учебным корпусам.

Здесь созданы максимально комфортные условия для проживания студентов: круглосуточная охрана, надлежащее отопление и бесперебойная подача горячей воды в зимний период. Комнаты в общежитии рассчитаны на 2-х, 3-х или 4-х человек, в каждой комнате есть отдельный санузел с душевой кабинкой, холодильник, вся необходимая мебель. К тому же, администрация университета постоянно работает над модернизацией и обновлением материально-технической базы, стараясь сделать условия проживания студентов более комфортными.

С самого момента создания университета в его учебных корпусах функционирует сеть студенческих кафе, где готовят вкусную, а главное, здоровую и безопасную еду.

Цены на блюда домашней кухни вполне приемлемые и намного ниже, чем в других городских кафе, а качество продуктов и технология приготовления соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам.

В студенческих кафе университета создана уютная атмосфера, здесь обедают не только студенты, но и сотрудники и преподаватели.

Созданы прекрасные условия не только для учебы, но и для досуга - в распоряжении студентов - база отдыха европейского класса в Затоке, где они могут отдохнуть с 85-процентной скидкой на путёвку, которую предоставляет Первичная профсоюзная организация университета.

14. Условия для творческого и культурного развития

При университете создан Центр культуры, где студенты могут проявить свои таланты – актёрские, вокальные, танцевальные. Университетские праздники сопровождаются яркими концертами и флешмобами.

Ежегодно проводится Фестиваль по КВН на Кубок президента университета, Дебют первокурсника, вокальные и танцевальные конкурсы, творческие и литературные вечера, кинопоказы, фотовыставки.

Студенты при поддержке опытных наставников создают свои собственные творческие и социальные проекты, которые выходят на всеукраинский и международный уровень. Ежегодно в День рождения университета проводится традиционный конкурс красоты и талантов «Мисс Академия».

Талантливые исполнители Центра культуры традиционно принимают участие в летних концертах в Ротонде Городского сада, а также становятся победителями конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя!», «Песни у моря» и многих других.

15. Возможность узнать Одессу - город с уникальной историей и неповторимой душой

Национальный университет «Одесская юридическая академия» расположен в самом сердце Южной Пальмиры, поэтому студенты, обучаясь здесь, могут почувствовать весь неповторимый одесский колорит и сполна насладиться жизнью в курортном городе. Ласковое море, благоприятный мягкий климат и уникальный колорит заставляют влюбиться в Одессу с первого взгляда.

Одесса прекрасна в любое время года, и здесь каждый найдет что-то себе по душе. Прекрасные зеленые парки и роскошные морские пейзажи, уютные одесские дворы и известная на весь мир - улица Дерибасовская, а кроме того, большое количество различных театров, музеев, картинных галерей, арт-кафе, ресторанов, кинотеатров и развлекательных центров позволит приятно и интересно провести свой досуг.