Приоритет трудоустройства в Национальную полицию Украины у выпускников Одесской Юракадемии

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов встретился с главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым. По ее итогам была достигнута договоренность о стажировке, практике студентов, а также трудоустройстве выпускников университета в органах Национальной полиции Украины.

Сегодня лидирующие позиции из вневедомственных вузов в приеме на работу патрульными полицейскими, следователями по всей Украине принадлежит выпускникам именно Одесской Юракадемии.

Сейчас молодая украинская полиция нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые будут содействовать созданию эффективной правоохранительной системы в нашей стране и повышению народного доверия к Национальной полиции Украины. И наш университет осуществляет подготовку будущих полицейских – многие выпускники уже работают в Национальной полиции и ежегодно мы выпускаем новых специалистов, готовых служить на благо защиты прав человека и охраны общественного порядка. И я хочу подчеркнуть, что подготовка действительно качественная – с первого дня работы выпускники эффективно выполняют свои обязанности, достигают успехов в службе. В нашем университете созданы все необходимые условия для того, чтобы будущие правоохранители за время учебы овладевали необходимыми теоретическими, а главное – практическими навыками. Наших выпускников с дипломом бакалавра и даже студентов, которые ещё продолжают учиться, всегда с радостью берут на работу в правоохранительные органы и сегодняшняя встреча – ещё один важный шаг на пути дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего университета с Национальной полицией Украины.

— подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Выбор выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» при отборе в органы Национальной полиции Украины не случаен. На базе Одесской Юракадемии создан факультет прокуратуры и следствия (уголовной юстиции), где студенты углублённо изучают целый цикл уголовно-правовых дисциплин.

Кроме того, функционирует новейшая современная учебная аудитория – «Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора».

Кафедрой криминалистики университета создан уникальный и единственный комплекс, в компьютерах которого запрограммированы образцы процессуальных документов, разработанные на основе украинской судебной практики. Основная цель его разработки – закрепление, расширение и углубление знаний в области уголовно-процессуального права Украины, наработка навыков самостоятельного анализа уголовно-процессуального законодательства, принятия решений в конкретных ситуациях и овладение методикой составления уголовно-процессуальных документов с использованием возможностей компьютерной программы. При создании данной компьютерной программы использовались методические рекомендации и позитивный опыт работы сотрудников правоохранительных органов Одесской области, других областей Украины, а также научные разработки учёных университета.

Данная компьютерная программа интегрирована для работы с операционной системой Windows и имеет функцию редактирования при изменении действующего законодательства.

Ещё одним важным обучающим центром Одесской Юракадемии является Центр тестирования на полиграфе (детекторе лжи), который функционирует с февраля 2016 года. Полиграф заказывали в компании Lafayette Instrument Company. Компания Lafayette Instrument Company располагается в городе Лафает, штат Индиана (США) и является безоговорочным мировым лидером в области производства и продаж детекторов лжи. Представители университета прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты университета Чикаго.

На сегодняшний день полиграф используется в правоохранительной практике многих стран мира, а в последнее время активно внедряется и украинскую правоохранительную систему. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным учреждением высшего образования в Украине, получившим лицензию на использование полиграфа в учебном процессе.

С целью интенсивной силовой подготовки специалистов создан Центр боевой подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов, специализированный стрелковый тир, студенты получают навыки работы на Полигоне осмотра места происшествия.

В программу обучения входит высокая теоретическая и практическая подготовка, основы рукопашного боя, стрельба из огнестрельного оружия, строевая подготовка.

Кроме того, Одесская Юракадемия обладает современной спортивной базой, в университете на высоком уровне проводятся занятия по физическому воспитанию. Таким образом, выпускники владеют всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в Национальную полицию и другие силовые структуры, а в дальнейшем демонстрируют высокий уровень профессионализма во время исполнения своих обязанностей на службе в Национальной полиции Украины.

Важно отметить, что в университет регулярно приезжают и поводят встречи со студентами должностные лица важнейших государственных органов. В частности, с официальным визитом университет посещал глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он рассказывал студентам о специфике работы и основных задачах, стоящих перед вверенным ему ведомством, а также о ходе расследования преступлений, носящих большой общественный резонанс.

Заместитель министра внутренних дел, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленков ходе своего визита в Национальный университет «Одесская юридическая академия» представил студентам широкие возможности прохождения службы и карьерного роста в Национальной полиции Украины.

Посещал Одесскую Юракадемию и Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, с которым были достигнуты договоренности о дальнейшем плодотворном сотрудничестве в сфере подготовки детективов НАБУ.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» также зарекомендовал себя как центр проведения различных научных мероприятий, посвящённых важнейшим вопросам государственной жизни нашей страны. Совсем недавно на его базе состоялась международная научно-практическая конференция «Государственное бюро расследований: на пути развития», участниками которой стали первый заместитель министра образования и науки Украины, члены Научно-консультативного Совета бюро, Председатель Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований, Координатор регионального представительства Консультативной Миссии Европейского Союза в Одессе, Председатель Совета адвокатов Одесской области, ведущие учёные, адвокаты, аспиранты, студенты.

По итогам данной конференции были разработаны рекомендации для усовершенствования работы Государственного бюро расследований и создания более эффективной системы расследования преступлений.

Таким образом, сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» является центром подготовки кадров для органов Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и других силовых структур, имеющий современную техническую базу, развитую инфраструктуру и опытнейший профессорско – преподавательский состав, что безусловно вывело университет на лидирующие позиции в стране и сделало одним из лучших вузов в сфере юридического образования.