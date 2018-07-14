Одессе не грозит проблема с обеззараживанием питьевой воды

Дефицит хлора, который грозит проблемами с водоснабжением ряда крупных городов Украины, не коснётся Одессы и, по всей видимости, не затронет Измаил.

Об этом сообщили в пресс-службах водоканалов соответствующих городов.

Дело в том, что и в Одессе, и в Измаиле уже давно не используют хлор как основное обеззараживающие вещество, перейдя вместо этого на гипохлорид натрия. Гипохлори́т на́трия (натрий хлорноватистокислый) — NaOCl, неорганическое соединение, натриевая соль хлорноватистой кислоты. Тривиальное (историческое) название водного раствора соли — «лабарракова вода» или «жавелевая вода». ... Соединение — сильный окислитель, содержит 95,2 % активного хлора.

Запасы этого вещества на обоих предприятиях имеются более чем достаточные — их хватит по крайней мере на несколько месяцев, да и пополнить особой проблемы нет.

Напомним, целый ряд водоснабжающих предприятий Украины оказались на пороге коллапса из–за остановки завода «Днепроазот», являющегося единственным в Украине производителем жидкого хлора, соляной кислоты и ряда других веществ. В результате водоканалы, использующие хлор для обеззараживания воды, столкнулись с тем, что очищать воду может оказаться попросту нечем. О сокращении водоснабжения, в частности, заявил «Николаевводоканал», о возможном сокращении поставок предупредили также жителей Харькова.