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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Балтском районе появится Храм 12-ти апостолов

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура

В Балтском районе появится Храм 12-ти апостолов

  Религиозный обряд перед основанием нового храма совершен в селе Мироны Балтского района.

На месте построения нового здания Архиепископ Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин основания церкви. Ее возведут в честь 12 апостолов.

В мероприятии приняли участие священники Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря и других храмов Балтского округа, местные жители.

Старожилы вспоминают, что в Миронах, которые расположились под Балтой, в давние времена была церковь, однако ее разрушили. Все последующие годы верующие люди ходили на службу в балтские церкви.

Староста села Лидия Михайлюк подчеркнула, что местные жители очень хотят иметь в селе свою церковь, они готовы отстроить ее своими силами.

В ходе закладки нового храма состоялся молебен с участием священников и всех присутствующих.

Главной темой молитв стало восстановление мира в стране.


Источник: Трасса Е95



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