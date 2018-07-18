В Одессе имеется запас всех необходимых вакцин

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко.

Более того, государство уже закупило дополнительное количество вакцин, в том числе, от кори и дифтерии, которые уже в ближайшее время поступят в область, а оттуда в медицинские учреждения в Одессе.

Более того, по ее словам, помимо вакцин закуплена так же сыворотка от дифтерии.

Напомним, что как ранее сообщало руководство областной администрации, запас таких вакцин составлял всего несколько сотен доз на всю страну!

При этом, по информации медиков, если заболевшие дифтерией не получит вакцину, то летальность может дойти до пятидесяти процентов!