В Одессе проходит Международный турнир по боксу памяти Семёна Трестина

Более ста тридцати боксеров из пятнадцати стран мира – чемпионы своих стран, финалисты Олимпийских игр, призеры чемпионатов Европы – традиционно съехались в Одессу, чтобы соревноваться в мастерстве и выносливости. География турнира широка: Азербайджан, Беларусь, Финляндия, Латвия, Грузия, Молдова, Швеция, Дагестан, Иордания, Бельгия и, конечно, Украина.

В 22-ой раз турнир памяти выдающегося одесского боксера собирает на своей арене лучших спортсменов. И уже шестнадцать лет эти соревнования неизменно проходят на гостеприимной спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия».

Вот что рассказал главный тренер Одесской области по боксу Сергей Антонов:

С президентом Одесской юридической академии Сергеем Киваловым у боксеров сложились хорошие отношения, он всесторонне поддерживает спортсменов. Когда руководство Федерации по боксу обратилось к Сергею Васильевичу, он радушно пригласил нас к себе. И неизменно вот уже 16 лет нам предоставляют эту прекрасную спортивную базу для соревнований.

Семён Трестин – это настоящая легенда спорта. За всю свою жизнь он провёл 262 боя, из которых уступил всего в 14-ти, однако в нокдауне боксер не побывал ни разу! Насколько сильным, насколько несокрушимым был этот человек! Семён Трестин – первый и единственный из боксёров бывшего Советского Союза, получивший «Боксёрский Оскар» на турнире лучших боксёров Европы в Белграде (Югославия) в 1966 году. Замечательный боксер Семен Трестин ушел из жизни на 54-м году. Его друзья увековечили его имя, организовав турнир его памяти. Начало было скромным. А ныне уже второй год, как Международный турнир по боксу памяти Семена Трестина получил класс А, что дает право присваивать его победителям звание мастера спорта международного класса. Соревнования проходят при поддержке Федерации бокса Одесской области.

11 лет назад в международном турнире памяти Семена Трестина принимал участие украинский боксёр Василий Ломаченко. Ещё до выхода на профи-ринг, он выиграл здесь специальный приз в его весе 57 килограммов. Сегодня Ломаченко – двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, многократный чемпион Украины, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксер независимой Украины. Считается одним из самых сильных и техничных боксёров за всю историю любительского бокса.

Один из организаторов соревнований – легендарный тяжеловес, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Яков Железняк:

Радостно, что этот турнир, организованный группой энтузиастов на скромные личные средства, так вырос и с каждым годом набирает серьезные обороты. Сегодня попасть на него – большое достижение. Тут практически все мастера спорта. Сам Семен Трестин был уникальным боксером, просто жил, наверное, не в свое время. С его талантами выступать бы сейчас. Мы вместе с ним участвовали в различных соревнованиях, дружили. Так что, многие ветераны спорта приходят не только, чтобы посмотреть соревнования, но и отдать дань памяти выдающемуся одесскому боксеру.

В числе таких преданных боксу одесситов – председатель Совета ветеранов одесского бокса Сергей Горыкин:

В Одессе жили два основателя современного бокса – Николай Алексеев и Аркадий Бакман, оба были фронтовиками и после войны поднимали здесь бокс. Легендарным боксер был и наш Семен Трестин, чье имя носит этот престижный турнир класса А. Мы собираемся здесь каждое лето. Мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову как постоянному спонсору турнира. Он очень поддерживает спорт в нашем городе. И, кстати, боксерская команда Национального университета «Одесская юридическая академия» всегда в тройке лучших среди вузов.

И тренеры, и спортсмены, и болельщики соревнований отдавали должное спортивному комплексу НУ «ОЮА», говоря, что это лучшая спортивная площадка для летнего турнира. Крытый стадион оберегает от дождя, который прошел над Одессой в день открытия, и спасает от традиционной июльской жары и палящего солнца. Нет духоты закрытого зала. А великолепное современное покрытие и удобные трибуны для зрителей делают пребывание здесь комфортным.

В открытии турнира приняли участие президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов, вице-президент Федерации бокса Одесской области Андрей Кисловский, сестра Семена Трестина – Светлана Нисилевич.

В своем выступлении Сергей Кивалов подчеркнул:

Проведение турнира памяти нашего земляка Семена Трестина, много сделавшего для развития бокса, – это событие не только для города, для Украины, но и для всего международного сообщества. И для коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия» этот турнир, проходящий 16 лет подряд в его стенах, имеет особое значение. Хорошие условия для спортивных соревнований влияют на имидж нашего города и страны в целом, ведь Одесса претендует на звание спортивной столицы Украины. А значит должны быть современные спортивные сооружения. Рядом с нашим крытым спорткомплексом есть прекрасный стадион. На нем всегда кипит жизнь. Сейчас тут играют в футбол семилетние дети, а вечером здесь можно видеть студентов, взрослых спортсменов.

Отметим, Национальный университет «Одесская юридическая академия» располагает мощнейшей в Украине ультрасовременной спортивной инфраструктурой, которая включает в себя летние и зимние спортивные площадки, тренажёрные и танцевальные залы, стадионы, а также Центр спортивных единоборств. Среди студентов университетов – чемпионы Европы и мира по разным видам спорта. Учитывая развитие спорта в Одесском регионе и стране, в новом учебном году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии вводится новая учебная дисциплина – «Спортивное право». Студенты будут углубленно изучать украинское и международное законодательство в области защиты прав спортсменов.

А в Международном гуманитарном университете продолжается набор на специализацию «Спортивный менеджмент», где осуществляют подготовку высококвалифицированных специалистов в области организации спортивных мероприятий всеукраинского и международного уровня.

Международный турнир по боксу продлится в Одессе шесть дней. Полуфинальные и финальные бои состоятся в выходные. Увидеть бои в исполнении талантливых боксеров Европы и мира может каждый желающий.