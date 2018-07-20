Вниманию абитуриентов! Расширены возможности поступления в Одесскую Юракадемию

До завершения основного этапа вступительной кампании осталось чуть меньше недели – абитуриенты имеют возможность подавать документы на поступление в электронном виде до 18.00 26 июля. И сейчас мы хотим сообщить важную информацию, для тех абитуриентов, которые ещё не подали документы на поступление в университеты.

С сегодняшнего дня для поступления на факультет психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия» добавился ещё один предмет, по которому можно подавать сертификаты ВНО. И если обязательные предметы остались прежними – математика - на специальность «Социология» и история Украины - на специальность «Политология», то в качестве третьего предмета теперь можно подавать не только сертификаты ВНО по иностранному языку, но и по географии. Это стало возможным с целью дальнейшего развития таких перспективных в современном мире наук как политология и социология и привлечения молодёжи к их изучению. По словам декана факультета психологии, политологии и социологии профессора Дениса Яковлева, решение внедрить географию в качестве третьего предмета было объективным и продиктовано, прежде всего, важностью знаний в сфере географии для будущих политологов и социологов.

Это вполне объективное решение, поскольку изучение таких современных наук, как политология и социология требуют от студентов хорошего знания географии. Студенты факультета психологии, политологии и социологии изучают целый ряд предметов, таких как геополитика, этнополитология, социология, социальная антропология, которые напрямую связаны с географией. Именно поэтому мы ждём абитуриентов не только с сертификатами по математике, истории Украины, иностранному языку, но и по географии.

— прокомментировал Денис Яковлев.

Теперь подать документы для поступления на факультет психологии, политологии и социологии могут и те абитуриенты, которые не сдавали ВНО по иностранному языку, истории или математике либо не удовлетворены набранными по этим предметам баллам, однако имеют сертификат ВНО по географии.

Это можно сделать в Консультационном центре бесплатной помощи абитуриентам Национального университета «Одесская юридическая академия», расположенный в помещении Приёмной комиссии по адресу улица Академическая, 2. Высококвалифицированные специалисты Центра помогут Вам зарегистрировать электронный кабинет и оформить документы на поступление в течении считанных минут.