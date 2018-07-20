Высшее образование без ВНО: колледжи приглашают абитуриентов

По всей стране продолжается приём документов для поступления в учреждения высшего образования на основе сертификатов внешнего независимого оценивания. И несмотря на то, что основной этап вступительной кампании продлится до 26 июля, для многих абитуриентов вступительная кампания нынешнего года закончилась, так и не начавшись. Во-первых, каждый седьмой абитуриент в Украине не сдал внешнее независимое тестирование и попросту не сможет подать документы на поступление в этом году. Во-вторых, многие абитуриенты сдали ВНО на очень низкие баллы, с которыми вряд ли смогут пройти конкурсный отбор в университет. Так что ж получается, эти ребята теперь вынуждены терять целый год, а в следующем повторно сдавать ВНО? Но не спешите расстраиваться – как уже было сказано выше, вступительная кампания продолжается и у тех ребят, которые сдали ВНО хотя бы по 2-м предметам, ещё есть шанс поступить на высшее образование в этом учебном году. Речь идёт о колледжном образовании. Это хорошая налаженная многими десятилетия зарубежная практика, которая с недавнего времени активно развивается и в Украине.

Обучение в колледже предполагает раннюю профессиональную ориентацию и получение диплома младшего специалиста, дающего право трудоустройства по специальности. Ну и, пожалуй, самое главное, что по окончании колледжа выпускники могут продолжить обучение в университете сразу с третьего курса. В нашем городе функционирует сразу три колледжа, которые осуществляют подготовку по востребованным на сегодняшний день специальностям. Это Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия», а также Экономико-правой и Медицинский колледж Международного гуманитарного университета. И хотя приём документов от абитуриентов на базе 9 классов завершился ещё 14 июля, до 10 августа колледжи продолжают принимать поступающих на базе 11 классов.

В отличие от любого университета, для поступления в который необходимо предоставить сертификаты ВНО по трём предметам, чтобы поступить в Юридический колледж после 11 класса необходимо только два сертификата ВНО - по украинскому языку и литературе и второму предмету (математика, история Украины либо иностранный язык на выбор) с результатом не менее 100 баллов. Поступившие на основе 11 классов студенты зачисляются сразу на второй курс колледжа, а по окончании, то есть через два года имеют возможность перевестись на третий курс университета, не сдавая ВНО, и там вместе со своими сверстниками продолжить получение высшего образования в сфере юриспруденции.

Такие же правила действуют и в Экономико-правом и Медицинском колледжах Международного гуманитарного университета. Экономико-правовой колледж осуществляет подготовку младших специалистов по широкому кругу очень востребованных специальностей: право, экономика, финансы, банковское дело и страхование, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, учёт и аудит, перевод, дизайн, а также компьютерная инженерия. Колледж принимает выпускников 11 классов на основе сертификатов ВНО по двум предметам, из которых обязательный украинский язык и литература, а второй - по выбору абитуриента в зависимости от специальности. По окончании колледжа его выпускники также переходят сразу на третий курс Международного гуманитарного университета, не сдавая ВНО. Важное отметить, что многие студенты колледжа уже со второго-третьего курса начинают работать и специально для таких ребят в колледже есть заочная форма обучения.

Медицинский колледж Международного гуманитарного университета осуществляет подготовку младших специалистов по направлению «Фармация» и также предполагает по окончании переход сразу на третий курс Одесского медицинского института МГУ. Важно отметить, что проблем с трудоустройством у выпускников колледжа априори не бывает – с учётом положений украинского законодательства, согласно которым работать на должности фармацевта может только человек с медицинским образованием, а также в условиях расширения фармацевтического бизнеса, спрос на таких специалистов огромен. Поэтому неудивительно, что многие учащиеся колледжа уже со второго начинают работать по специальности.

Также в Медицинском колледже открыта новая специальность – помощник стоматолога, зубной гигиенист и зубной техник. Международный гуманитарный университет обладает масштабной базой практики для студентов. Открыта ультрасовременная стоматологическая клиника на Академической, 30, готовится к открытию еще одна клиника на Фонтанской дороге, 23. Для того, чтобы стать студеном сразу второго курса Медицинского колледжа МГУ необходимо предоставить сертификаты ВНО с результатом не менее 100 баллов по двум предметам - украинскому языку и литературе, а также биологии или химии (по выбору поступающего).

Отметим, что приём документов абитуриентов для поступления в колледжи на основе 11 классов школы (лицея, гимназии) продлится до 10 августа. А поэтому у тех, кто по каким-либо причинам не сдал ВНО по третьему предмету или, к примеру, имеет по нему сертификат с низкими баллами, есть прекрасная возможность не терять драгоценное время и уже в этому году начать получать высшее образование.

Напомним, что при Одесской Юракадемии и Международном гуманитарном университете работают Консультационные центры бесплатной помощи абитуриентам, которые продолжат свою работу и будут бесплатно оказывать помощь выпускникам 11-х классов на протяжении всей вступительной кампании.