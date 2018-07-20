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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Антисемитские надписи «Смерть жи**м» появились на зданиях центральных улиц Одессы

Категория: Первая полоса / Новости

Антисемитские надписи «Смерть жи**м» появились на зданиях центральных улиц Одессы

Одесская полиция разыскивает неизвестных, исписавших центральные улицы города призывами убивать евреев.

Надписи «убей ж**да» и «смерть жи**м» замечены правоохранителями в Приморском районе Одессы.

Антисемитские надписи «Смерть жи**м» появились на зданиях центральных улиц Одессы

 

Открыто уголовное производство по ст. 161 УК Украины (нарушение прав граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Напомним, аналогичное уголовное производство было открыто по факту высказываний руководителя одесской областной ячейки «Правого сектора» Татьяны Сойкиной. На «Марше украинского порядка» 2 мая 2018 года Сойкина заявила: «Мы уверены в том, что наведём как в Одессе, так и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам! Не олигархии. Слава Украине!». О результатах расследования по данному факту не сообщалось.



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