Скульптуру кошки Пушинки-геймера, установленную менее месяца назад, ночью отломал и украл вандал

Снятое при помощи камеры наружного наблюдения видео появилось 23 июля в YouTube, и на нём зафиксировано, как ночью молодой человек присел на скамейку рядом с установленным на ней арт-объектом, а затем расшатал и оторвал его. После этого вандал сразу же быстро скрылся вместе со скульптурой в неизвестном направлении.

Напомним, что инсталляция была выполнена в рамках проектов «Город скульптур» и «Одесские коты» и открылась вместе с новой скамейкой, на которой, собственно, и стояла возле магазина электроники. Именно при нём жила кошка Пушинка, ставшая «натурщицей» для скульптуры. Автор произведения — одесситка Татьяна Штыкало, ранее установившая возле здания Всемирного клуба одесситов арт-объект под названием «Кот Жванецкого», который также был украден. Статуэтка в переулке Маяковского в виде сидящей возле планшета кошки изготовлена из пластика, а потому не представляла интереса для собирателей металла, и благодаря встроенному светодиоду экран планшета загорался при поглаживании Пушинки.