Бакалавров и специалистов приглашают получить престижный диплом магистра без сдачи ВНО

За последние годы в Украине существенно изменился порядок поступления в магистратуру. Если раньше для поступления на этот важнейший этап получения высшего образования достаточно было пройти собеседование и сдать экзамен по специальности, то сейчас данная процедура намного усложнилась.

С прошлого года в нашей стране для поступления на магистратуру повсеместно вводится внешнее независимое оценивание. И если в прошлом году ВНО сдавали лишь поступающие на юридические специальности, то в нынешнем список направлений подготовки, требующих ВНО значительно расширился, что существенно усложнило путь к степени магистра. Новизна и сложность новых вступительных испытаний уже дали о себе знать: в этом году очень большое число бакалавров не сдали ВНО на магистратуру. Но значит ли это, что все эти ребята, которые проучились 4 года на бакалавриате, имеют хорошие знания, и возможно, просто перенервничали или не уложились по времени, которое отведено для сдачи экзамена, теперь должны терять целый год или вовсе не получать диплом магистра? К счастью таких абитуриентов, в Украине пока ещё не успели ввести ВНО на все без исключения специальности и у вчерашних бакалавров ещё есть шанс продолжить получение высшего образования без сдачи внешнего независимого оценивания, не теряя драгоценного времени.

Поступить в магистратуру на целый ряд востребованных специальностей без сдачи ВНО можно в Международный гуманитарный университет. Институт права, экономики и международных отношений МГУ принимает в магистратуру без сдачи ВНО на следующие направления подготовки: «Правоохранительная деятельность», «Менеджмент», «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», «IT-технологии», «Публичное управление и администрирование».

Важно отметить, что кроме возможности поступить в магистратуру без ВНО, университет также даёт возможность «перекрёстного поступления» на основе полученного по абсолютно любой специальности диплома бакалавра либо специалиста, что одинаково подходит и тем, кто по каким-либо причинам не сдал ВНО на магистратуру в нынешнем году и тем, кто хочет получить в магистратуре специальность, отличную от специальности в дипломе бакалавра или специалиста. К тому же, сроки подачи документов продлятся до 10 октября, благодаря чему все желающие могут продолжить получение высшего образования успеют сделать это в нынешнем году.

Теперь более подробно остановимся на учебном процессе. Занятия в Институте права, экономики и международных отношений проводятся квалифицированным профессорско-преподавательским составом, учебный процесс построен на базе современных методик и предполагает комбинирование разных типов обучения: лекций, семинарских занятий, кейсов, тренингов, а также индивидуальной работы студентов. Большую упор делается на развитие практических навыков, необходимых для работы по выбранной специальности. По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца с соответствующим приложением европейского образца, дающим право трудоустройства в любой стране.

На базе Института права, экономики и международных отношений ежегодно проводятся всеукраинские и международные научно-практические конференции, симпозиумы, круглые столы, с официальными визитами приезжают представители зарубежной научной элиты. В рамках Института действует аспирантура по специальностям «Право», «Международное право», «Экономика», а также докторантура по специальности «Право». Студенты и аспиранты имеют возможность публиковать результаты своих научных исследований в профессиональном научном издании «Научный вестник Международного гуманитарного университета».

При поддержке Всеукраинской федерации макотокай карате на базе университета создан Центр боевой подготовки, в программу обучения в котором входит высокая теоретическая и практическая подготовка, основы рукопашного боя, стрельба из огнестрельного оружия, строевая подготовка. Таким образом, к моменту окончания выпускники обладают всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в правоохранительные органы и добиваются больших успехов в профессиональном спорте.

Отметим, что приём документов в магистратуру Международного гуманитарного университета идёт уже сейчас и продлится до 10 октября 2018 года. Не упустите свой шанс получить качественное образование и престижный диплом магистра без сдачи ВНО!