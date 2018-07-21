Госстат: Еда и коммуналка – в приоритете среди основных трат украинцев

По итогам первого квартала 2018 года украинцы тратили на продукты питания в среднем около 42,1 процента своих доходов (примерно 212 млрд грн.) Об этом сообщает официальный сайт Государственной службы статистики.

На второй строчке крупнейших трат находятся коммунальные услуги. На оплату счетов за газ, электроэнергию и отдали 58,3 млрд грн., что эквивалентно 11,6% дохода. Замыкает тройку основных расходов на транспорт — 9,5% или 47,7 млрд грн.

Немного меньше наши сограждане тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. Данная статья расходов составляет 7,6% или 37,9 млрд грн.

Кроме того, согласно публикации Госстата, примерно 28% граждан страны не имеют лишних денег после погашения обязательных расходов. Те, у кого остаются свободные средства, тратят их на покупку одежды (31%) или поездки в отпуск (27%).

Практически каждый пятый (21%) украинец старается отложить часть дохода на черный день, а 20% погашает имеющиеся задолженности.

Меньше всего наши соотечественники тратят на образование — 1,2% от общего дохода или 6 млрд грн.