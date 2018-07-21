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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Объявлен второй отборочный этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»

Категория: Первая полоса / Новости

Объявлен второй отборочный этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»

По инициативе и при поддержке почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова объявляется общегородской конкурс на лучшее исполнение песни об Одессе, посвященный Дню города «Пою о тебе, я Одесса моя» – 2 сентября 2018 года. Второй отборочный тур состоится 28 июля года в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу улица Академическая, 2 в 11:00. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие. Победители конкурса будут удостоены премий.

Обращайтесь по телефону 093-530-79-49 и 067-395-25-57.



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